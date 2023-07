2200 noort alustavad ajateenistust

1. jalaväebrigaadi Tapa linnak võttis esmaspäeval vastu busside kaupa noori, kes ajateenistust alustavad. Brigaadi Tapa ja Jõhvi üksuste peale on oodata 1200 ajateenijat.

"Esimesena tehakse personalitoiminguid, siis anname neile vormid ja varustuse. Jõutakse kasarmusse, pakitakse kõik see tohutu mass varustust lahti. Vaktsineerimine. Siis on eestlastele tüüpiliselt omane tutvumine kaaslastega, sest nad ise seda ei tee. Teeme linnakus tuuri. Ja homme saab juba väljaõppega alustada," kirjeldas 1. jalaväebrigaadi veebel staabiveebel Renzo Rajaste.

Noori ajateenijaid ootab ees teadmatus. "Me ei tea tegelikult, mis kohe juhtuma hakkab," ütles Jesper Mattias Mägi.

"Ma arvan, et eks ikka väike ärevus on sees neil noortel meestel. Tnapäeval ei ole ka väga palju kutsekoole, kust nad tulevad. Ei ole harjutud ise hakkama saama. Pigem, ma arvan, see on selline uus olukord, kus kõik on võõrad ja pead kuidagi ennast grupis kehtestama," ütles staabiveebel Rajaste.

Sellegipoolest on noored ajateenijad eelseisva 11 kuu suhtes positiivselt meelestatud.

"Ma ootan ikkagi uusi kogemusi, sõpru ja tuttavaid," ütles Kaspar Värk.

"Võimalikult palju trenni teha ja nooremallohvitseri kursusele minna, pagunid peale saada," ütles Christopher Ader.

Juulikutse ajateenijatest saavad tulevased juhid, erialaspetsialistid ja autojuhid. Oktoobris alustavad kaheksakuust väljaõpet nende tulevased alluvad.