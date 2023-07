Narva piiripunktis on elav järjekord üle ööpäeva

Eesti idapiiril on pikad ootejärjekorrad – veebilehe eestipiir.ee andmeil ootab Narvas piirile pääsemist üle 400 sõiduauto ja elava järjekorra ooteaeg on üle ööpäeva. Politsei- ja piirivalveamet soovitab autoga Venemaale reisijatel piiriületuse aja varakult broneerida.

Enam kui 300 sõidukist seisab Narva ootealal vaevalt kümmekond. Piiriületajad teevad aega parajaks hotellides või ooteplatsil. Need, kel piirini on jäänud vaid mõned meetrid, kiidavad eelbroneerimist, sest elavas järjekorras passida oleks lausa piin.

"Mina ootan siin sõna otseses mõttes vaid poolteist tundi. Sõnumiga teavitati ooteaja pikenemisest tunni võrra, nüüd ootan," ütles Narva elanik Irina.

Läbi Narva sõidavad Venemaale Eesti elanikud, kuid ka kaugemalt tulijad. Donetski oblasti elanikud põgenevad sõja eest Venemaal elavate sugulaste juurde läbi Eesti. Leedus ja Lätis on piiriületus veel vaevalisem.

"Arvan, et siin on hea. Teistes piiripunktides seisavad inimesed seitse päeva. Mulle öeldi ühes piiripunktis, et 60 autot pääseb läbi nädalaga. Aga mina ei saa seista, mul on autos 86-aastane haige ema. Panin end eile kirja ja mul on jäänud piirini oodata seitse tundi," rääkis Bahmuti elanik Juri.

Puhkusehooajal on piiriületajaid umbes kolmandiku võrra rohkem kui tavapäraselt. Samas on Venemaa piirikontrolli tihendanud ja kui varem lahkus Eestist umbes 250 sõidukit ööpäevas, siis praegu pea poole võrra vähem. See tekitabki järjekordi.

"Kui kõik inimesed soovivad korraga piiri ületada, siis kahjuks ei ole see võimalik. Antud hetkel on Vene Föderatsiooni piirivalve tööga seotuna järjekorrad natuke pikenenud. Proovime hoida seda järjekorda mõistlikkuse piirides, et seal kuumusega ei oleks inimestel halb seista, ja me laseme ise nii palju kui võimalik sõidukeid sillale," ütles Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Autoga Venemaale reisijad peaksid piiriületuse aja varakult broneerima ja ooteala teavitusi jälgima.