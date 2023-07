Trükivea tõttu jõudsid Pentagoni e-kirjad Malisse

Ajaleht The Times kirjutab, et trükivea tõttu jõudsid Pentagoni töötajate e-kirjad Lääne-Aafrika riigi Mali võimude kätte. Malis tegutsevad ka Wagneri palgasõdurid, nende juht on Venemaa värvikas sõjapealik Jevgeni Prigožin.