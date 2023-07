Meedia: Frans Timmermans võib naasta Hollandi poliitikasse

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans võib lahkuda Brüsselist ja naasta Hollandi poliitikasse. Esmaspäeval teatas Timmermansi koduerakond Hollandi Tööpartei, et teeb järgmistel valimistel koostööd rohelistega.

87,9 protsenti Tööpartei liikmetest ja 91,8 protsenti roheliste liikmetest toetas ühise kampaania tegemist. Pole veel selge, kelle parteid valivad oma nimekirja esinumbriks. Hollandi meedias levivad nüüd aga väited, et Timmermans võib naasta kodumaa poliitikasse, vahendas Politico.

"Toetan Frans Timmermansi kandidatuuri, kui ta end üles seab," ütles hollandlasest europarlamendisaadik ja Tööpartei liige Mohammed Chahim.

Chahim ütles, et komisjonist lahkumise üle otsustab Timmermans ise. Siiski ütles Chahim, et ka liikmesriikides on vaja progressiivseid juhte. Ka Chahimi kolleeg Thijs Reuten avaldas Timmermansile toetust.

"Olen nõus, et ta oleks väga hea kandidaat, kuid ta peab selle otsuse ise tegema. Ka partei peab selle otsuse tegema," ütles Reuten.

Hiljuti lagunes migratsiooniprobleemide tõttu Hollandi valitsus. Peaminister Mark Rutte teatas, et lahkub pärast järgmisi üldvalimisi poliitikast. Valimised toimuvad 22. novembril.

Timmermans oli varem Hollandi välisminister. Euroopa Komisjoniga liitus ta 2014. aastal.

Politico küsitluste kohaselt on vasakpoolsete roheliste toetus üheksa protsenti. Hollandi Tööpartei toetus on umbes seitse protsenti. Kõige populaarsem erakond on praegu põllumeeste huvide eest seisev erakond BBB.