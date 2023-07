Naftamagnaatide rivaalitsemine suurendab Pärsia lahes pingeid veelgi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA mõjuvõim Pärsia lahe piirkonnas väheneb ja võimuvaakumit üritavad nüüd täita Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE). Võimuvõitluse tõttu läksid riidu Saudi Araabia juht kroonprints Mohammed bin Salman (MBS) ja AÜE president Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

MBZ oli varem MBS-i mentor, kuid nüüd on nad tülis. USA vähendab regioonis oma kohalolekut ning kaks kuninglikku perekonda vaidlevad nüüd selle üle, milline riik hakkab mängima Pärsia lahe piirkonnas esimest viiulit, vahendas The Wall Street Journal.

USA ametnikud muretsevad nüüd, et Pärsia lahe riikide rivaalitsemine ohustab Iraani vastast ühist liitu. Moslemiriikidega tahab diplomaatilisi sidemeid laiendada veel ka Iisrael. Saudi Araabiat juhib MBS ja AÜE-d MBZ.

"Need kaks on väga ambitsioonikad, kes tahavad olla piirkonnas võtmemängijad," ütles Bideni administratsiooni kõrge ametnik.

MBS ja MBZ pole omavahel rääkinud rohkem kui pool aastat. AÜE-l ja Saudi Araabial on Jeemenis erinevad huvid.

Briti mõttekoja Chatham House analüütikud ütlesid, et rivaalitsevad Jeemeni rühmitused valmistuvad uuteks kokkupõrgeteks. "Kaks Pärsia lahe monarhiat käituvad piirkonnas üksteise suhtes üha agressiivsemalt. Jeemen on kõigest esimene rindejoon," ütlesid analüütikud.

Mõlemad riigid on ka majanduslikud konkurendid. MBS tahab vähendada riigi sõltuvust naftatuludest. Ta tahab, et rahvusvahelised firmad viiksid oma piirkondlikud peakorterid AÜE-st Saudi Araabia pealinna Riyadhi. Saudi Araabia lennufirmad konkureerivad AÜE firmadega.

AÜE ei toeta samuti pidevat naftatootmise kärpimist, see tekitab uusi lõhesid naftarkatellis OPEC.

Naftamagnaatide rivaalitsemine on jõudnud ka Euroopa jalgpalli. 2021. aastal ostis Saudi Araabia Inglismaa jalgpalliklubi Newcastle United. Praegu on Euroopa parim klubi Manchester City, mille omanik on Abu Dhabi valitseva perekonna liige.