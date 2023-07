Uuring: prantslased soovivad seadust rikkuvate aktivistide talitsemist

Konservatiivse ajalehe Le Figaro uuring näitab, et prantslaste kannatlikkus seadust rikkuvate kliimaaktvistide suhtes hakkab otsa saama ning suurem osa avalikkusest leiab, et korrakaitsjaid peavad seadusrikkujate korralekutsumiseks kasutama karmimaid meetmeid.

Seadust rikkuvad kliimaaktivistid väidavad, et tahavad tõmmata tähelepanu kliimakriisile. Nad korraldavad seetõttu protestiaktsioone ning rikuvad seadust.

Meeleavaldajad segavad ooperit, lõhuvad põllutöömasinaid, loobivad värviga kunstiteoseid ning blokeerivad maanteid.

Le Figaro uuringu kohaselt on Prantsuse avalikkuse kannatus nüüd lõppemas. Esmaspäeval avaldatud küsitluse kohaselt soovib 73 protsenti prantslastest, et julgeolekujõud kasutaksid "terrorismivastast taktikat, et jälgida ja vahistada aktiviste, kes plaanivad tundlikke kohtasid saboteerida". Uuringus osales 1005 täiskasvanud prantslast.

Seadust rikkuvate kliimaaktivistide ja korrakaitsjate vahel puhkevad tihti kokkupõrked. Prantsuse luurejuht Nicolas Lerner ütles sel kuul ajalehele Le Monde, et selliste meeleavaldustega liitub üha rohkem sõjakaid äärmusvasakpoolseid aktiviste, vahendas The Times.

Lerner ütles, et võitlus globaalse soojenemise vastu on aus võitlus ja väärib jätkamist. See peab olema aga legaalne.

Eelmisel kuul keelustas Pariis ühenduse Les Soulevements de la Terre (Maa ülestõusud) tegevuse. Võimud süüdistasid ühendust vägivalla õhutamises. Ühel meeleavaldusel sai kaks protestijat ja 30 korrakaitsjat vigastada.

Figaro küsitlus näitas, et enamik vastanutest süüdistas vägivallas protestijaid. Mõned inimõiguste grupid süüdistavad aga võime kõva käe poliitika ajamises, mis võimaldab politseinikel kasutada protestijate vastu liigset vägivalda.

Kevadel ütles ka Saksamaa majandusminister Robert Habeck, et kliima kaitsmine on kogu ühiskonna ülesanne ning radikaalsete kliimaaktivistide tegevus kahjustab seda ühismuret. Kõrvutuseks seadust rikkuvale organisatsioonile Viimane Põlvkond tõi Habeck positiivse näitena esile Fridays for Future protestid, millel on lootust muuta kliimakaitse enamuse jaoks oluliseks teemaks.

Mitmel pool Lõuna-Euroopas valitseb praegu äärmuslik kuumus. Teadlaste sõnul on see järjekordne tõend kliimamuutustest kaasnevate probleemide ja ohtude kohta.