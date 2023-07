Saks: selliste kaotustega Venemaa kaua jätkata ei saa

Venemaa kaotused Ukrainas on nii suured, et sellise tempoga ta pikalt jätkata ei suuda, ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

"Lisaks langenutele kaotab Venemaa veel umbes kaks ja pool korda rohkem mehi haavatutena. Nii et kokku tuleb päevane kaotus neist, kes rivist välja langevad, kuskile 2000 mehe kanti või natuke rohkem. Ja see väga pikalt kesta ei saa," rääkis Saks Vikerraadio saates "Uudis+", kommenteerides seda, et iga päev saab Ukrainas surma 500-600 Vene sõdurit.

"Me küll ei tea, kui palju Venemaa suudab juurde värvata, sest suurt mobilisatsiooni läbi ei viida ja värvatakse ajateenistuse läbinute hulgast ja reservist täiendusi. Siin väga täpseid numbreid ei ole, aga lihtne arvutus näitab, et kaotuste kompenseerimiseks tuleb värvata 50 000 - 60 000 inimest kuus ja seda kindlasti Venemaa hetkel ei suuda," rõhutas julgeolekuekspert.

Saks tõdes ka seda, et Venemaal on kokku Ukraina-vastases sõjas praegu hõivatud üle 300 000 sõduri ning koos endiste sisevägede ja praeguse Rosgvardia ning muude toetusüksustega võib-olla isegi rohkem. "Ja see on sisuliselt kogu Vene armee praegu," märkis ta.

Kommenteerides Venemaa teadet, et see on Ukraina idarindele Lõmani ja Kupjanski lähistele koondanud üle 100 000 sõduri, üle 900 tanki, 500 suurtüki ja 350 reaktiivlaskesüsteemi, ütles Saks, et idarinde põhjapoolses lõigus on need väed olnud juba pikemat aega, talvest alates.

"Nüüd üritab Venemaa sealt taas aktiivsemalt pealetungi, suhteliselt kitsal rindelõigul ja tundub, et selle peamine eesmärk on takistada Ukrainal saata Bahmuti alla täiendavaid vägesid, mis asub sealt natuke lõuna pool ja kus Ukraina on viimase kuu aja jooksul üsna edukalt Vene vägesid tagasi tõrjunud," rääkis ta.

Saksa sõnul küll Venemaa liigutab rindel vägesid eri paikadesse, et reageerida Ukraina pealetungikatsetele, kuid tal pole enam suutlikkust suurt ülekaalu tekitada.

"Nad liigutavad ikka vägesid, aga praegu on küll kõigil selline arvamus, et Venemaal enam suuri täiendavaid reserve ei ole. Kõik mis on, on rakendatud sõjas Ukraina vastu," tõdes ta.

Saks rõhutas, et Ukraina eesmärk on lisaks territooriumi vabastamisele ka Vene poolele võimalikult suurte kaotuste tekitamine ning samas oma kaotuste hoidmine võimalikult madalal.

"Siin on täiendav aspekt, et Ukraina on välja õpetanud päris suure hulga sõdureid. Vene pool on ka, aga nende väljaõpe on kehvem ja nende kaotused hõlmavad märksa suuremat osa neid, kes algusest peale on sõdinud ja kes on paremini välja õpetatud. Ukraina jaoks on oluline mitte kaotada pealetungil oma parimaid mehi," rõhutas ta.

Kommenteerides Ukraina praeguse vastupealetungi aeglast edenemist, tõdes Saks, et Ukrainat hoiab tagasi ka see, et neil pole ülekaalu õhus.

Rääkides Kertši silda tabanud rünnakust, leidis Saks, et see kindlasti ei saa olla Venemaa enda kätetöö: "Ma arvan, et Venemaa kindlasti ise rünnakut oma silla vastu ei korralda, see oleks välistatud, siin puudub igasugune loogika."

Intervjuus puudutati ka viljalepet ning Türgi rolli sõja praeguses faasis.