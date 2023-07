Hoovihmad jätkuvad

Kolmapäeva öösel on vähene ja vahelduv pilvisus. Kohati sajab hoovihma ning paiguti tekib udu. Tuul puhub edelast- ja läänest, pärast keskööd ka loodest 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 16 kraadi.

Hommikul pilvkate oluliselt ei muutu. Kohati sajab hoovihma ning on äikeseoht. Tuul on läänekaarest 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja termomeeter näitab 15 kuni 17 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib olla äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17 kuni 22 kraadi. Sajuhoogudes on jahedam.

Õhtul sajab samuti mitmel pool hoovihma ja kohati võib olla äikest. Tuul puhub läänekaarest 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ning järk-järgult nõrgeneb. Õhusoe jääb 16 ja 19 kraadi vahele.

Nädalalõpp ei möödu samuti hoovihmadeta. Iga päev on mitmel pool sadu ning võimalik on ka äike. Õhutemperatuur püsib terve nädalalõpu jooksul öisel ajal vahemikus 10 kuni 16, päevasel ajal on 17 kuni 22 kraadi.