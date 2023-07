USA ökonomist loobus pärast Macroni kriitikat eurokomisjoni heaks töötamast

Prantsusmaa president Emmanuel Macron seadis kahtluse alla Euroopa Komisjoni otsuse, mille käigus ameeriklasest majandusteadlane saab Brüsselis kõrge ametikoha. Brüssel teatas kolmapäeval, et ameeriklane loobus ametikohast.

Euroopa Liidu (EL) konkurentsivolinik Margrethe Vestager teatas teisipäeval, et valis Yale'i ülikooli professori Fiona Scott Mortoni konkurentsi peadirektoraadi uueks peaökonimistiks. Macron ütles, et on selle otsuse pärast skeptiline. Tema sõnul pole selline samm kooskõlas Brüsseli strateegilise autonoomia eesmärkidega.

"Strateegiline autonoomia tähendab ka, et mõtlemises peab olema autonoomia," ütles varem Macron.

Vestager teatas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et Fiona Scott Morton loobus konkurentsi peadirektoraadi peaökonomisti ametikohast.

Macron on kogu oma ametiaja rääkinud Euroopa strateegilise autonoomia vajadusest.

Prantsusmaa on viimaste päevade jooksul Scott Mortoni ametisse määramist teravalt kritiseerinud. Pariis tahab, et komisjon võtaks tööpakkumise tagasi.

Macron ütles varem, et ootab komisjonilt lisaselgitusi. Ta avaldas kahetsust, et Brüssel tegi erandi nõudes, mille kohaselt peavad komisjoni ametnikud olema EL-i kodanikud.

Scott Morton on varem nõustanud USA tehnoloogiahiiglasi konkurentsiga seotud küsimustes. Macron muretseb, et EL-i esindades võib Scott Mortonil tekkida huvide konflikt.

Euroopa Komisjon teatas, et kaalus 11 kandidaadi vahel, enne kui otsustas Scott Mortoni kasuks. Komisjoni teatel on Scott Morton sellele ametikohale kõige kvalifitseeritum kandidaat.