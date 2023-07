Prantsuse võimud on rahutustega seoses vangi mõistnud üle 700 inimese

Prantsusmaal on juuni lõpus puhkenud rahutustega seoses vangi mõistetud üle 700 inimese, ütles justiitsminister kolmapäeval.

Ühtekokku on langetatud 1278 süüdimõistvat kohtuotsust, milles 95 protsenti puudutavad mitmesuguseid kuritegusid vandalismist politsei ründamiseni. 600 inimest on juba vangis.

"Äärmiselt tähtis oli anda vastus, mis oleks kindel ja süstemaatiline. Oli hädavajalik riigis taas kord jalule seada" ütles justiitsminister Eric Dupond-Moretti.

Prantsusmaa ägedaim linnavägivalla laine pärast 2005. aastat puhkes 27. juunil, kui politseinik lasi Pariisi eeslinnas maha Põhja-Aafrika juurtega 17-aastase toidukulleri.

Neli ööd kestnud rängad kokkupõrked suruti maha tänu tänavatele saadetud 45 000 julgeolekujõudude liikmele, kelle hulgas olid ka politsei eriüksuslased soomusmasinatega.

Dupond-Moretti on kutsunud kohtuid üles heidutuseks karme karistusi mõistma. Kohtud on töötanud ka nädalavahetusel, et kõik juhtumid kiiresti menetletud saaks.

Rahutuste ajal kinni peetud rohkem kui 3700 inimese keskmine vanus on vaid 17 aastat ning alaealised on saadetud vastavatesse kohtutesse.

2005. aasta suurte rahutuste ajal mõisteti vangi umbes 400 inimest.