Läti tahab suurendada majanduslikke sidemeid Lõuna-Koreaga

Indriksone oli Lõuna-Koreas kaasas ka Läti ettevõtjate delegatsioon. Indriksone sõnul tahab Läti ligi meelitada investeeringuid ning suurendada riigi tuntust rahvusvahelisel areenil.

"Kaugemates riikides pole lihtne Lätit kolme Balti riigi seas ära tunda. Idapiirkonna ja Pärsia lahe riikides on ilma ametnike osaluseta raske ettevõtjate jaoks uksi avada," ütles Indriksone.

Indriksone sõnul on Lõuna-Korea tehnoloogiliselt arenenud riik, mis on avatud koostööks Euroopa suunal. Tema sõnul on olemas võimalus, et Lätist saaks Lõuna-Koreale värav Euroopa turule.