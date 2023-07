Neljapäev toob hoovihma, mõnel pool võib sadada rahet

Neljapäeval on oodata hoovihma, äikest ja mõnel pool ka rahet.

Neljapäeva öösel on nii selget taevast kui ka pilvi, millest kohati hoog vihma tuleb, äike on ka võimalik. Mõnel pool võib udu tekkida. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul lisandub taevasse pilvi, mis mõnda kohta vihmahoo alla saadavad. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, lahtedel puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma, on äikest. Sadu on paiguti intensiivne ja sekka võib tulla ka rahet. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi, sajuhoogudes langeb alla 15 kraadi.

Õhtul pilved küll hõrenevad, aga mõnest tuleb veel hoog vihma, äike pole ka välistatud. Edela- ja läänetuulel on kiirust 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Järgnevate päevade ilmapilt üllatusi ei too. Ülekaalu ei õnnestu saada ei madal- ega kõrgrõhualal ja läänevool hoiab õhu värske, aga kannab ka niiskust. Ööd kujunevad selgemaks ja õhk saab 10 kraadi ümbrusse ja kraad-kolm madalamalegi jahtuda. Päeval toovad paksust koguvad pilverüngad vihmahooge ja võimalik on ka äike. Õhusoe tiirutab 20 kraadi ümber – kuivematel tundidel kerkib kraad-kaks kõrgemale, sajuhoogudes vajub 15 piiri lähedale.