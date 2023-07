Kiiev: Ukraina jätkab pealetungi Melitopoli ja Berdjanski suunal

Sotsiaalmeedias on üleval video, millel paistab olevat Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin. Videos tervitab Prigožin sõdureid värvikas sõnavõtus ja väidab, et Wagneri võitlejad lähiajal Ukrainasse ei naase. Venemaa ründas öösel Odessat ja Mõkolajivit. Ukraina teatas, et riigi väed jätkavad pealetungi Melitopoli ja Berdjanski suunal.

Oluline 20. juulil kell 12.57:

- Meedia: Prigožin ilmus avalikkuse ette, kritiseeris sõda Ukrainas;

- Venemaa ründas öösel taas Odessat;

- Ukraina jätkab pealetungi Bahmuti, Melitopoli ja Berdjanski suunal;

- ISW: Ukraina teeb Bahmuti ümbruses edusamme;

- USA uus sõjaline toetuspakett aitab Ukrainal sadamaid kaitsta.

Ukraina jätkab pealetungi Bahmuti, Melitopoli ja Berdjanski suunal

"Ukraina kaitsevägi jätkab Bahmuti, Melitopoli ja Berdjanski suunal pealetungi ja kinnistuvad saavutatud joonel," ütles Ukraina relvajõudude peastaabi kõneisik Andri Kovaljov.

"Mala Tokmatska-Verbove ja Novodanõlivka-Robotõne suunal saatis neid edu ning nad kinnistuvad saavutatud joonel," ütles Kovaljov.

Bahmuti suunal jätkavad Ukraina relvajõud pealetungioperatsioone linnast põhjas ja lõunas.

"Kurdjumivka asula piirkonnas jätkuvad lahingud. Okupandid osutavad ägedat vastupanu, kasutavad varusid ja kannavad olulisi kaotusi," ütles Kovaljov.

Lisaks tegi vaenlane tema sõnul ebaõnnestunud katse saada tagasi kaotatud positsioone Prõjutnest põhja pool.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas oma 20. juuli hommikuses aruandes, et Vene sissetungijad koondavad oma põhijõude Kupjanski, Lõmani, Bahmuti, Avdjivka ja Marjinka suunale. Viimase ööpäeva jooksul toimus umbes 30 lahingukokkupõrget.

Meedia: Prigožin ilmus avalikkuse ette, kritiseeris sõda Ukrainas

Sotsiaalmeedias on üleval video, millel paistab olevat Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin Valgevenes. Videos tervitab Prigožin sõdureid ja väidab värvikas sõnavõtus, et Wagneri võitlejad lähiajal Ukrainasse ei naase.

"Te olete Venemaa heaks palju ära teinud. Aga see, mis praegu rindel toimub, on häbiväärne tegevus, milles meil pole vaja osaleda. Ja nii on tehtud otsus, et jääme mõneks ajaks Valgevenesse," väitis Prigožin.

Video näib kinnitavat Valgevene väidet, et Wagneri sõdurid tegutsevad Valgevene armee koolitajatena. Eelmisel nädalal teatas Valgevene kaitseministeerium, et Wagneri sõdurid töötavad Valgevenes regionaalsete kaitsejõudude koolitajatena. Valgevenesse jõudis teisipäeva õhtul päeva jooksul kolmas ja kokku kuues Vene erasõjaväefirma Wagner kolonn.

Venemaa ründas öösel taas Odessat

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva taas rünnaku Odessale. Ukraina teatas, et Venemaa rünnaku tõttu sai vigastada vähemalt kaks inimest, vahendas CNN.

Venemaa ründas Odessat ka teisipäeval ja kolmapäeval.

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva ka Mõkolajivit. Kuberner Vitali Kim teatas, et Venemaa ründas Mõkolajivi kesklinna. Mõkolajivi oblast asub Vene vägede positsioonide lähedal. Kim teatas, et Vene vägede rünnaku tõttu sai vähemalt 18 inimest vigastada.

Kim teatas, et üheksa inimest viidi haiglasse, nende seas oli viis last.

Mõkolajivi linnapea Oleksandr Senkevitši Telegramis postitatud piltidel on näha tuletõrjeautot, mis osaliselt hävinud fassaadiga mitmekorruselises hoones leeke kustutab. Ta ütles, et kahjustada sai vähemalt viis korruselamut ja 15 garaaži.

Borrell: Vene rünnakud Odessa taristu vastu toob kaasa suure toidukriisi

"See, mida me juba teame, on see, et selline tegevus tekitab maailmas, suure toidukriisi. See vili ei jää lihtsalt lattu, see hävib. See tähendab, et maailmas tekib toidupuudus," ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell.

USA uus sõjaline toetuspakett aitab Ukrainal sadamaid kaitsta

USA teatas kolmapäeval uuest 1,3 miljardi dollari suurusest sõjalise abipaketist Ukrainale, mis sisaldab õhutõrjesüsteeme, tankitõrjerakette, droone ja muud varustust. Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles, et uues paketis on paljude relvaliikide ja varustuse hulgas ka vahendid sadamate kaitseks, mis peaks tugevdama Ukraina sadamataristu turvalisust.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tervitas kolmapäeval USA vankumatut toetust riigile. "Abi aitab päästa ukrainlaste elusid ja vähendab aega meie ühise võiduni", sõnas Zelenski.

Abi ei jõua kohe lahinguväljale, kuna see kuulub Ukraina julgeolekuabi algatuse (USAI) alla, mille raames Washington hangib varustust kaitsetööstuselt või partneritelt ja mitte ei ammuta seda otse USA varudest.

ISW: Ukraina teeb Bahmuti ümbruses edusamme

Ukraina vastupealetung on edu saavutanud Donetski oblastis Bahmuti ümbruses, kirjutas oma viimases ülevaates Ameerika sõjauuringute instituut (ISW).

eskätt on ukrainlasi edu saatnud Bahmuti lõuna- ning põhjatiival.

"19. juulil avaldatud geolokatsioonikaadrid näitavad, et Ukraina väed liiguvad edasi Andrijivkast lääne suunas (10 km Bahmutist edelas)," kinnitasid analüütikud.

Ukraina relvajõudude peastaabi kolmapäeval avaldatud teabe kohaselt tõrjusid ukrainlased Bahmuti all Vene sissetungijad positsioonidelt taganema Orehhovo-Vasilivka lähistel.

Venemaa jätkab Donetskis oblastis asuva New Yorgi pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GENYA SAVILOV

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 530 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 240 010 (võrdlus eelmise päevaga +530);

- tankid 4129 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 8065 (+6);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4592 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 692 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 433 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 3918 (+33);

- tiibraketid 1293 (+6);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7134 (+29);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 685 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.