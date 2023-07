Uuring: sisepõlemismootoriga autode populaarsus kahaneb

If Kindlustuse tellitud küsitluse kohaselt sõidab 90 protsenti Eesti autojuhtidest praegu kas bensiini- või diiselmootoriga autoga. Teistsuguse mootoriga liigub 10 protsenti autodest, neist enamiku moodustavad hübriidmootori või gaasiga sõitvad autod. Elektriautoga sõidab kõigest üks protsenti vastanutest.

Kui aga inimestelt küsiti, millist autot nad tahaksid endale järgmiseks, siis selgub, et eelistused on suurel määral muutumas. Nimelt soovib diiselmootoriga autot järgmise sõidukina osta 25 protsenti vastanutest. Bensiinimootoriga autot eelistaks 22 protsenti küsitletutest, hübriidi 17 protsenti, elektriautot kaheksa protsenti, pistikhübriidi kaheksa protsenti, vedelgaasi või vesinikuga sõitvat autot kaks protsenti vastanutest. Seega on vähenemas bensiini- ja diiselmootoriga sõitvate autode populaarsus, nendib kindlustusettevõte.

"Varsti soovib ligi viiendik elanikest laadida oma autot elektriga. Seejuures võib märgata, et nooremad inimesed soovivad vanematega võrreldes selgelt vähem diiselmootoriga sõidukeid ja rohkem elektriautosid," ütles If Kindlustuse kahjude vanemekspert Marion Meius pressiteate vahendusel.

Täna on maapiirkondades eelistatuim automootor diisel, mis paneb liikuma rohkem kui pooled autod. Pealinnas on aga populaarsed bensiinimootoriga autod. Kui vaadelda seda, millist autot soovivad Eesti inimesed järgmiseks, langeb maapiirkondades diiselmootoriga autode eelistus kaks korda (32 protsendini) ning pealinnas väheneb bensiinimootoriga autode eelistamine rohkemgi (24 protsendini). Seejuures kasvab oluliselt inimeste soov omada elektriautot, maapiirkondades soovib seda järgmiseks sõidukiks üheksa protsenti ja pealinnas seitse protsenti vastanutest. Sama trend kehtib ka teistes Eesti piirkondades.

"Eks iga tehnoloogiaga harjumine võtab aega, kuid laiema tendentsina on märgata, et inimeste huvi diisel- ja bensiinimootoriga autode vastu langeb. Alternatiivina ei nähta tulevikus gaasi, selle roll isegi väheneb, küll aga soovivad inimesed järjest rohkem hübriidmootoriga sõidukit või autot, mida saab elektriga laadida," lisas Meius.

Kui Eestis kasutatakse bensiini- ja diiselmootoriga autosid üsna võrdselt, siis Lätis ja Leedus on märksa populaarsemad diiselmootoriga sõidukid. Lõunanaabrite juures kasutatakse autokütusena selgelt rohkem vedelgaasi. Oma järgmise autona eelistaksid aga ka Läti ja Leedu inimesed aina enam elektriga laetavat sõidukit.

"Üle Baltikumi kerkib selgelt esile üldine liikumine elektrisõidukite suunas. Tõenäoliselt mõjutavad valikuid fossiilkütuste hinnatõus, elektrisõidukite säästlikkus ja samuti viimasel ajal jõudsalt arenenud päikeseenergia väiketootmine. Ilmselt näevad eramute juurde paigaldatud päikeseparkide omanikud elektrisõidukites võimalust oma investeeringute tasuvusaega lühendada," selgitas Meius.

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.