Qatargate: politsei otsis läbi europarlamendi saadiku maja

Euroopa Parlamenti raputas eelmisel aastal korruptsiooniskandaal, mis kannab nime Qatargate. Belgia politsei pidas kinni mitu europarlamendiga seotud inimest. Kahtlustuste kohaselt on kinnipeetavad seotud Katari huvide esindamisega.

Arena kuulub Euroopa Parlamendis sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni. Arena sõnul pole ta skandaaliga seotud. Prokuratuur pole Arenale süüdistust esitanud.

Belgia prokuratuur teatas kolmapäeval, et Arena kodus toimunud läbiotsimine oli osa kuuest Brüsselis läbi viidud läbiotsimisest. Politsei otsis veel läbi ruumid, mis on otseselt või kaudselt seotud Arena või tema perekonnaga, vahendas Politico.

"Konfiskeeriti dokumendid ja kommunikatsiooniseadmed, neid analüüsitakse," teatas prokuratuur.

Skandaaliga on praegu seotud veel kolm Euroopa Parlamendi saadikut. Need on Eva Kaili, Marc Tarabella ja Andrea Cozzolino. Endine eurosaadik Pier Antonio Panzeri tunnistas oma süüd ja jõudis võimudega kokkuleppele.

Arena teatas jaanuaris, et lahkub Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni juhi ametikohalt. Varem oli sel ametikohal Panzeri. Politico kirjutas varem, et Arena ei deklareerinud nõuetekohaselt Katari poolt pakutud tasuta lennureise ja majutust.

Kuu aega tagasi taandas Belgia prokurör Michel Claise end uurimisest. Meedias väideti, et tal tekkis huvide konflikt, kuna ta on Arenaga lähedaselt seotud. Claise'id hakkas asendama Aurelie Dejaiffe.

Michel Claise'i poeg Nicolas Claise ja Arena poeg Ugo Lemaire on äripartnerid. Nad müüvad CBD-kanepi tooteid ja on teineteist tundnud juba aastaid.