WSJ: USA roheäri seadusest lõikavad kõige rohkem kasu välisfirmad

USA kuulutas eelmisel aastal välja inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA), et edendada riigis rohelise energiaga seotud tööstusharusid. Ajalehe The Wall Street Journal analüüsi kohaselt on praegu seadusest kõige rohkem kasu saanud välismaised ettevõtted.

IRA seadus jõustus umbes aasta aega tagasi ja USA rohelise energia projektid on saanud ligi 110 miljardit dollarit. Nendes projektides osalevad peamiselt välismaised firmad, mis asuvad Lõuna-Koreas, Jaapanis, ja Hiinas. Välismaised firmad saavad miljardite dollarite ulatuses maksusoodustusi ja toetusi.

USA tahab kliimaseaduse raames arendada kodumaist tarneahelat. Siiski akude ja taastuvenergia seadmete ehitamise tehnoloogia asub välismaal. Stiimulite tõttu investeerivad nüüd välismaised firmad USA-sse.

"See kinnitab tõsiasja, et elame endiselt globaliseerunud majandusruumis. Sa ei saa tühjale kohale piire tõmmata ja öelda, et Ameerikas peavad tootma Ameerika firmad," ütles finantsfirma Jefferies tippjuht Aniket Shah.

Analüütikud prognoosivad, et kliimaseadus võib järgmise kümnendi jooksul kaasa tuua ligi kolme triljoni dollari ulatuses investeeringuid, vahendas The Wall Street Journal.

Jaapani firma Panasonic tarnib akusid elektrisõidukite tootjale Tesla. Panasonic plaanib nüüd rajade USA-sse kolmanda akude tootmise tehase. Taastuvenergiaga seotud projektidesse investeerivad ka USA firmad, nende hulgas on Tesla ja päikesepaneelide tootja First Solar.

Akude ja päikesepaneelide tarneahelates domineerivad praegu Aasia päritolu firmad. Washingtoni ja Pekingi vahel kasvavad pinged, kuid ka Hiina firmad investeerivad USA-sse. Mitmed Hiina või Hiinaga seotud firmad on teinud USA-sse ligi kaheksa miljardi dollari ulatuses investeeringuid.

"Näeme, et välispoliitika on konfliktis kliimapoliitika ja kaubanduspoliitikaga. Peame otsustama, mis on tähtsam, kas vaenulikkus Hiina vastu või tahe kiiresti heitkoguseid vähendada," ütles Shah.