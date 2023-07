SEB lõpetas pangaautomaatides maksete tegemise

"SEB on oma pangaautomaate üle viimas uuele ja kaasaegsemale süsteemile ning kuna pangaautomaatides on vajadus määratud maksete tegemise järele aasta-aastalt oluliselt vähenenud, siis sulgesime alates 17. juulist pangaautomaatides vastava funktsionaalsuse," ütles SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

Ta soovitas klientidel, kes siiani on teinud pangaautomaatides määratud makseid, leida selleks sobiv alternatiiv. SEB esindaja tõi sellistena välja maksete tegemise internetipangas või nõustajate juhendamisel SEB kliendiarvutites. Regulaarsete arvete tasumiseks soovitab SEB tellida e-arved ning vormistada automaatseks tasumiseks e-arve püsimakse lepingud või vormistada kindlas summas ülekannete tegemiseks püsikorraldused.

"Soovitame klientidel, keda määratud maksete funktsionaalsuse sulgemine pangaautomaatides mõjutab ning kes ei ole kindlad, milline on just neile parim alternatiivne lahendus, pöörduda pangakontorisse, kus nõustajad aitavad parimate lahenduste leidmisel ning lepingute vormistamisel," lisas Tkatš. Ta tõi ka välja, et 65-aastased ja vanemad saavad igapäevaste pangateenuste tegemiseks vormistada Seeniorpaketi kuutasuga 32 senti, mis hõlmab muude teenuse hulgas ka piiramatul arvul tasuta Euroopa makseid internetipangas, püsikorraldusi, e-arve püsimakse lepinguid ning mobiilimakseid.

Swedbanki pressiesindaja Martin Kõrv ütles ERR-ile, et nende pangas saab endiselt teha sularahaautomaadis määratud makseid. "Selleks peab makse olema eelnevalt salvestatud kliendil määrtaud maksete nimekirja. Seda saab teha ise internetipangas või pangakontoris töötaja abiga. Automaadis saab seejärel muuta summat ja viitenumbrit vastavalt vajadusele," selgitas Kõrv.

"Tegemist on siiski juba mõnevõrra iganenud lahendusega ja soovitame klientidel selle asemel kasutada internetipanka, mobiiliäppi, e-arve püsimakset või teisi lahendusi," lisas Swedbanki esindaja.

SEB turuosa Eestis varade mahu alusel oli eelmise aasta viimases kvartalis 21,7 protsenti, suurim oli see Swedbankil – 37,2 protsenti.