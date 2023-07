Piletilevi omandab enamuse Tšehhi suurimas piletimüügifirmas

Sellega kinnitab ettevõte kanda lisaks Tšehhile ka Poolas, Slovakkias ja Saksamaal.

Piletilevi juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul on GoOut.net'i omandamine oluline samm ettevõtte strateegias laieneda uutele turgudele ning saavutada piletimüügiplatvormina juhtiv positsioon Kesk-Euroopas.

Nuutmann ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegu on õige aeg osta, kuna Kesk-Euroopa piletimüügisektor on koroonaepideemia ja Ukrainas käiva sõjaga seoses nõrgas seisus.

"Väga paljud piletimüügifirmad said tugevasti kannatada koroonaepideemia ajal. Teiseks, Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa riigid on tsoonis, kuhu väga paljud lääne investorid ei julge praegu tulla seoses Ukraina sõjaga," rääkis Nuutmann.

"Me vaatame aktiivselt ringi, sest arvame, et järgmise 12 kuu jooksul võiks olla veel huvitavaid riike, kuhu minna. Kas või Tšehhis on üks-kaks huvitavat mõtet veel, aga vaatame ka Rumeenia ümbruse riikidega. Geograafiliselt oleme täna juba päris hästi kaetud, aga kindlasti vaatame ringi põhjalikult Poolas. Poolas alustasime oma ostuga, aga seal on ta veel väike. Oleme tähelepanelikud, igat asja ostma ei lähe, aga usun, et 12 kuu jooksul pärast viimast tehingut tuleb meile pakkumisi ka nendelt, kellelt ise küsida ei oska," lisas ta.

"Kui meil on see platvorm, mis on kuidagi seotud Piletilevi süsteemi ja teenindusplatvormiga, saame hakata tegelema selle projektiga koos, avada uusi turge ja leida kiiremini uusi partnereid kohalikul turul. Minu visioon meie tootest on sama, mis see oli," ütles GoOut.net tegevjuht Lukaš Jandač.