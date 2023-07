Kliimateadlane soojarekorditest: järgmistel aastatel on veel kuumem ilm

Kuumalained on uus normaalsus ja tulevastel aastatel on oodata veel palavamat ilma, ütles Tartu Ülikooli kliimateadlane Velle Toll "Aktuaalses kaameras" praegustest Lõuna-Euroopa äärmuslikest ilmastikuoludest rääkides.

Sel nädalal on Lõuna-Euroopas mitmel pool sündinud uued kuumarekordid. Kuumalaine on kestnud nädalaid ja toonud endaga kaasa ka maastikupõlengud.

Kreekas on Ateena-tagused põlengud saadud praeguseks kontrolli alla, kuid hävinud on suured metsaalad ning hävinud on ka elumajad.

Itaalia põllumehed kurdavad, et puuvilja- ja maisisaak on ekstreemsete ilmastikuolude tõttu saanud tugevalt kannatada. Roomas on elanikud ja turistid otsinud jahutust linna kuulsatest purskkaevudest.

"Kevadel tõmbas külm ilm enam kui poole toodangust maha. Mais tuli liiga palju vihma ja sellele järgnesid veel üleujutused. Taimed, mis olid taastumas, kannatasid veestressi all, mis viis kriisini. Lõpuks halvendas taimede vegetatsiooni kuumalaine. Kui siia veel lisada, et eelmisel nädalal tabas meie talu tugev rahetorm, mis hävitas viimase allesjäänud vilja, siis võib öelda, et see aasta on minu talule ja kõigile siinsetele inimestele olnud katastroofiline," kirjeldas Itaalia põllumees Andrea Ferrini.

Erakordselt kuum on olnud ka mitmel pool USA-s ja Aasias.

Kuumalained lõppevad tihti tugevate vihmasadude, üleujutuste ja tormidega.

Euroopa Kopernikuse kliimamuutuste teenistuse andmetel oli juba tänavune juuni planeedil mõõtmisajaloo kuumim.

Kliimateadlase Velle Tolli sõnul on praeguse rekordilise globaalse kuumuse põhjus inimtekkeline kliimasoojenemine.

"Oleme järjepanu fossiilkütuseid põletanud, süsihappegaasi atmosfääri paisanud ja seega on kasvuhooneefekti kaudu energia järjest kliimasüsteemis akumuleerunud. Ja praegu on El Niño ja ookeanist on lisaks atmosfääri liikunud energiat ja seetõttu ongi maa atmosfäär rekordiliselt soe," rääkis Toll.

Tema sõnul on kuumalained uus normaalsus. "Järgnevatel aastatel on oodata veel kuumemat ilma," märkis ta.

Toll ütles, et lähiaastail, võib-olla juba järgmisel aastal, on maakera ületamas 1,5-kraadilist globaalse soojenemise piiri. Ta lisas, et kuigi kliimamuutus kahjustab juba praegu loodust ja inimkonda, on võimalik kõige hullemaid mõjusid ära hoida.

"Aga selleks peame palju otsustavamalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendama. Ehk on praegune rekordiline kuumus äratuskellaks inimkonnale," sõnas ta.

Tolli sõnul kestab praegune El Niño mitu aastat. "Kunagi pole kahte ühesugust El Niñot, aga praeguse El Niño jooksul võib see 1,5 kraadi globaalse soojenemise piir ületatud saada ja selle mõne aasta jooksul on oodata väga palju ekstreemset ilma," rääkis kliimateadlane.