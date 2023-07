Ukraina võib hävitajad F-16 saada selle aasta lõpus, kuid lennukid üksi tõenäoliselt sõja käiku ei muuda, ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby. Ukraina maaväe juhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et Vene väed on Bahmutis poolenisti ümberpiiratud.

Ukraina peastaap: Bahmutis käib äge lahing

Ukraina kaitseväelased jätkavad Bahmuti suunal pealetungioperatsioone linnast põhjas ja lõunas, ütles Ukraina relvajõudude peastaabi kõneisik Andri Kovaljov.

"Rasked lahingud jätkuvad Orihhove-Vassõlivka-Praskovivka ja Klištšiivka-Andriivka joonel, olukorda suuremat muutmata," tsiteeris meediakeskus Kovaljovi reedel Telegramis.

Vaenlane osutab seal võimsat vastupanu, kasutab reserve, kannab kaotusi, teatas peastaap.

"Kaitsejõude saatis edu Novodanõlivka-Verbove, Novodanõlivka-Robotõne, Novodarivka-Prõjutne suunal," ütles Kovaljov.

Venemaa ründas Odessa oblastis asuvat viljaladu

Ukraina Odessa oblasti põllumajandusettevõtte viljaladu tabas reedel kaks Vene raketti Kalibr.

Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper ütles, et okupandid tabasid otse Odessa oblasti põllumajandusettevõtte viljaterminali. "Vaenlane hävitas 100 tonni hernest ja 20 tonni otra," ütles Kiper

Kuberner ütles, et Venemaa rünnaku tõttu sai kaks inimest vigastada. "Nad said klaasikildudest lõikehaavu. Neile anti kogu vajalik arstiabi," ütles Kiper.

Odessas käivitusid hiljem taas õhuhäiresignaalid, Kiper teatas kohaliku aja järgi kell 11.30, et õhurünnak sai läbi, vahendas The Kyiv Independent.

Kirby: Ukraina võib hävitajad F-16 saada selle aasta lõpus

Ukraina võib hävitajad F-16 saada selle aasta lõpus, kuid lennukid üksi tõenäoliselt sõja käiku ei muuda, ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby.

Kirby sõnul ei vaja Ukraina kõige enam lennukeid, vaid suurtükiväge.

"Nad vajavad tegelikult suurtükke, laskemoona, õhutõrjet ja soomust ehk tanke. Ja kõigis neljas punktis oleme osutanud uskumatult palju abi ja ausalt öeldes enneolematu kiirusega. Need on neli olulist punkti, mida nad vajavad," rääkis Kirby.

"Hävitajad F-16 toimetatakse Ukrainasse ilmselt aasta lõpupoole. Kuid meie hinnangul ei suuda ainult hävitajad midagi muuta. Nad vajavad tegelikult kõige rohkem suurtükke. Ja nii tegi USA president Joe Biden ka raske otsuse kobarlahingumoona anda," ütles Kirby.

Ühendriigid jälgivad Kirby sõnul ühtlasi tähelepanelikult Venemaa tegevust Mustal merel.

"Ilmselt jätkame Venemaa õhutamist viljaleppe juurde tagasi pöörduma ja jälgime väga tähelepanelikult, kuidas nad otsustavad selles osas käituda," rääkis Kirby.

"Mustal merel püüavad tsiviillaevad toimetada toitu inimestele, kes seda vajavad. Ukraina sadamasse toidu järele mineva tsiviillaeva ründamiseks pole seaduslikku alust," rõhutas Kirby.

Sõrskõi: Vene väed on Bahmutis poolenisti ümberpiiratud

Ukraina maaväe juhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et Vene väed on Bahmutis poolenisti ümberpiiratud.

Sõrskõi ütles, et Bahmuti tagasivallutamisel on strateegiline tähtsus, kuna see on värav piirkonna teistesse linnadesse. Sõrskõi ei täpsustanud, millal Ukraina väed linna tagasi võtavad, kuid lubas, et seda üritatakse teha esimesel võimalusel, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjaväelane Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GENYA SAVILOV

Kirby kinnitas, et Ukraina võttis USA kobarlaskemoona kasutusele

"Ukraina on viimase nädala jooksul hakanud kasutama kobarlaskemoona ja teeb seda tõhusalt," ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby.

Ukraina ametnikud ütlesid varem ajalehele The Washington Post, et Ukraina võttis riigi kaguosas Vene vägede vastu kasutusele USA-lt saadud kobarlaskemoona.

USA president Joe Biden otsustas eelmisel nädalal tarnida Ukrainale vastuolulist kobarlaskemoona. Seda otsust on kritiseerinud inimõiguste organisatsioonid, Euroopa liitlased ja ka osad USA demokraadid, kuna kobarlaskemoona kasutamine võib suurendada tsiviilohvrite arvu.

IAEA pole ikka veel saanud kontrollida Zaporižžja tuumajaama katuseid

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) eksperdid ei ole siiani saanud kontrollida Zaporižžja tuumajaama katuseid, teatas neljapäeval ÜRO alluvuses olev organisatsioon.

IAEA juhi Rafael Grossi sõnul ootavad organisatsiooni eksperdid endiselt ligipääsu reaktorihoonete katustele.

Ukraina on süüdistanud Venemaad lõhkeainete paigutamises tuumajaama katusele. Venemaa on süüdistanud Ukrainat provokatsiooni kavandamises elektrijaamas. Pärast süüdistusi on organisatsioon nõudnud täiendavat juurdepääsu elektrijaamale, et kohapeal fakte kontrollida.

Euroopa suurim tuumaelektrijaam on sattunud tule alla ja mitu korda elektrivõrgust lahti ühendatud, mis on tekitanud hirmu võimaliku suure tuumaõnnetuse ees.

Grossi sõnul õnnestus ekspertidel kütuse jahutuspaake külastada, kuid katuste ülevaatuse taotlus on ootel olnud pea kaks nädalat.

Grossi on öelnud, et organisatsioonil erinevate stsenaariumide jaoks hädaolukorra kavad.

"Meil on selge hinnang sellest, millised hädaolukorraks valmisoleku ja reageerimise mehhanismid peaksid olemas olema, kui midagi peaks juhtuma," sõnas Grossi.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 680 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 240 690 (võrdlus eelmise päevaga +680);

- tankid 4133 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 8080 (+15);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4610 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 692 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 440 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 3933 (+15);

- tiibraketid 1298 (+5);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7145 (+11);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 686 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.