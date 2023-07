CIA juht on Ukraina vastupealetungi osas optimistlik

USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht William Burns ütles neljapäeval, et tema käsutuses olevad luureandmed annavad põhjust optimismiks ning ta eeldab, et Ukraina suudab vastupealetungi käigus teha edusamme. Burns siiski hoiatas, et vastupealetung saab olema raske võitlus.