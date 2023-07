Toidukaardi süsteem laieneb sügisest abivajajatele üle Eesti

Kui muidu said toimetulekuraskustes inimesed Toidupangalt toidupaki, siis aprillist alates on Rapla- ja Harjumaa abivajajad saanud selle asemel kasutada toidukaarti. Kaardiga saab maksta vaid Rimi kauplustes ning ühele abivajajale on mõeldud 30 eurot kolme kuu kohta.

Kui projekt aprillis käiku läks, leidus inimesi ka teistest Eesti maakondadest, kes oleks toidukaarti soovinud.

"Eriti Ida-Virumaalt on palju kõnesid olnud, et me tahaksime ka toidukaartidele üle minna, et me pikisilmi ootame, et me ei taha enam seal toidupakis olevaid konserve ja kuivtoiduaineid, et me tahaksime ise poodi minna," rääkis sotsiaalministeeriumi toimepidevuse juht Tea Varrak.

Varraku sõnul läkski kaardi prooviperiood nii hästi, et nad on valmis oktoobrist alates kaarte välja andma abivajajatele üle Eesti.

Ta lisas, et see annab inimestele võimaluse ise otsustada, mida nad oma toidulauale panevad. Varrak ütleb, et võrreldes toiduabipakkidega on toidukaart parem ka keskkonnale.

"Enam ei ole vaja kaupa vedada laiali kuskile, ei ole vaja ladude pindade suurendamist, ei ole vaja ka nii palju vabatahtlikke ega nii palju administreerimiskulusid."

Abivajajate toiduvaliku suurendamise kõrval oligi kaardi üks eesmärk vähendada toidupanga töökoormust. Toidupanga kommunikatsioonijuht Liisa Rebane-Mäe ütles, et mingil määral on see ka toiminud.

"Meil on jäänud rohkem aega meie nii-öelda teiste põhitegevuste jaoks, mis on siis toidupäästmine- ja leidmine meie abivajajatele, et piisavalt toitu jagada."

Toidukaardiga ei saa maksta alkoholi ega tubakatoodete eest. Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats ütles, et alguses kaaluti ka seda, kas keelata osta kaardiga ebatervislikke tooteid.

"Ostetumate toodete nimekiri ikkagi näitab, et inimesed on teadlikud ja saavad aru, milleks see raha on ette nähtud," nentis Bats.

Kõige rohkem osteti toidukaardiga näiteks aiasaaduseid, liha- ja piimatooteid.

Varraku sõnul on ministeerium toidukaarti välja töötanud juba kaks aastat ning prooviperioodil suuri probleeme kaardiga ei ole tekkinud. Bats ütles, et toidukaardi teeks veel paremaks see, kui see töötaks samal ajal ka kliendikaardina. Oktoobriks seda aga lisada veel ei saa.

"Et me täna võtame ikkagi samm sammult neid erinevaid arendusi ja kindlasti üks hästi oluline osa on ka e-poe lahendus, mida me täna oleme sinna suutelised ka lisama, et abivajajad saavad ka e-poest tellida," ütles Varrak.