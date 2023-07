Macron tegi valitsuses ümberkorraldusi

Macron vallandas haridusminister Pap Ndiaye ja tervishoiuminister Francois Brauni. Uueks haridusministriks nimetas Macron oma kauaaegse toetaja Gabriel Attali. Peaminister Elisabeth Borne'i personaliülem Aurelien Rousseau edutati tervishoiuministriks, vahendas Politico.

Valitsusest lahkub ka Marlene Schiappa, kes on alates 2017. aastast olnud mitmel ministri ametikohal.

Politico teatel on ametisse astuv haridusminister Attali Prantsuse poliitikas uus tõusev täht. Alates 2018. aastast on ta Prantsusmaa poliitilises hierarhias järjepidevalt üles liikunud. Ta oli alguses valitsuse pressiesindaja, hiljem juba nooremminister.

Meedia teatel on Attali ambitsioonikas ja osav poliitik. Väljaande Les Echose teatel on ta tuntud oma lööklausete poolest, mida ta kasutab poliitiliste oponentide vastu. Ta on viimaste aastate jooksul üritanud tõestada, et suudab juhtida administratsiooni ja tegeleda ka tehniliste küsimustega.

Vaatlejate hinnangul loobus Macron oma valitsuses suurte muudatuste tegemistest, kuna eelistab järjepidevust ja stabiilsust. Sügisel esitab valitsus ka 2024. aasta Prantsusmaa riigieelarve. Macroni juhitav valimisliit kaotas aga 2022. aastal parlamendienamuse, sest nii vasakpoolsed kui ka parempopulistid esinesid väga tugevalt.

Elysee palee teatas juba esmaspäeval, et peaminister Elisabeth Borne jätkab oma ametikohal. Oma koha säilitasid ka rahandusminister Bruno Le Maire ning siseminister Gerald Darmanin. Välisministrina jätkab Catherine Colonna.