Toorid kaotasid Briti parlamendis kaks kohta

Opositsioonis olev leiboristide partei saavutas Selby ja Ainsty ringkonnas oma kõigi aegade suurima vahevalimiste võidu. Tegemist oli varem tooride traditsioonilise tugipunktiga.

Konservatiivid kaotasid ka Somertoni ja Frome'i ringkonnas. Seal võitsid valimised Suurbritannia liberaaldemokraadid.

Peaminister Rishi Sunaki juhitud toorid suutsid siiski võita Uxbridge'i ja South Ruislipi ringkonnas. Varem esindas seda ringkonda endine peaminister Boris Johnson, kes hiljuti lahkus parlamendist.

Vaatlejate hinnangul on tooride võit Uxbridge'is seotud Londoni linnapea Sadiq Khani kliimapoliitikaga. Leiborist Khan tahab laiendada madala heitgaaside tsooni Londoni äärelinnadesse, kus asub ka Uxbridge. See tooks kaasa saastavate sõidukite suurema maksustamise, vahendas Financial Times.

Kolmest kohast ilma jäämine oleks tooride jaoks olnud suur tagasilöök. Viimati kaotas peaministripartei vahevalimistel kolm kohta 1968. aastal. Siis oli Suurbritannia peaminister Harold Wilson, kes kuulus leiboristide ridadesse. Mitmed toorid siiski leiavad, et järgmisel aastal toimuvatel üldvalimistel kaotavad konservatiivid enamuse Suurbritannia parlamendis.

Hiljutised küsitlused näitavad, et üleriigiliselt on leiboristide edumaa tooride ees 20 protsenti. Leiboristide juht Keir Starmer ütles, et tema partei võit Yorkshire'is näitas, et valijad tahavad riigi juhtimises muutust. Selby ja Ainsty asub Yorkshire'i piirkonnas. Leiboristid on opositsioonis olnud juba 2010. aastast.