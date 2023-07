Politico: Belgia võib Flaami iseseisvuspartei võidu korral laguneda

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et immigratsioonivastane Flaami iseseisvuspartei Vlaams Belang on praegu Belgias kõige populaarsem erakond ja võib võita järgmised valimised. Belgia võib Flaami iseseisvuspartei võidu korral laguneda.

Belgia on liitriik, põhjas asub rikkam Flandria, kus kõneldakse hollandi keelt, lõunas asub prantsuskeelne Valloonia. Kahe piirkonna vahel kasvavad pinged ja see võib kaasa tuua suure poliitilise kriisi.

Politico küsitluste kohaselt on parempopulistlikuks peetav Vlaams Belang praegu riigi populaarseim erakond. Partei juht Tom Van Grieken leiab, et Flandria peab saama iseseisvaks riigiks.

"Usun, et Belgia on sundabielu, kui üks osapool soovib lahutust, siis räägime nagu täiskasvanud ja lõpetame selle. Kui nad ei taha meiega rääkida, siis teeme seda ühepoolselt," ütles Tom Van Grieken.

Majanduslikult jõukamas Flandrias on alati olnud rohkem inimesi, kes toetavad Belgia jaotamist. Viimaste aastate jooksul on kahe piirkonna kehvavõitu läbisaamine paranenud. Flaami kodanikud on saanud juurde suuremaid õigusi ning liitriigi piirkonnad omavad suurt autonoomiat.

Belgias on flaamlastel ja valloonidel paralleelsed parlamendid, paralleelne meedia, kõik sildid toidupoes ja suunaviidad liikluses on nii flaami kui ka prantsuse keeles.

Vlaams Belangi juhid ei toetu oma kampaanias aga ainult iseseisvuspoliitikale. Euroopa riikide kodanikud võtavad illegaalse sisserände suhtes üha karmimat hoiakut. Seda kasutavad nüüd ära parempopulistlikud parteid.

"Vlaams Belangile kuulub sisserände teema, see küsimus on paljude flaami valijate jaoks väga oluline. See on nende edu peamine põhjus," ütles Genti ülikooli teadur Nicolas Bouteca.

Van Griekeni eesmärk on saada järgmise aasta juunis toimuvatel valimistel Flandria suurimaks parteiks. Van Grieken tahaks siis teha koostööd Flandria parempoolse erakonnaga N-VA. Seejärel kuulutaks Flandria välja suveräänsusdeklaratsiooni ning alustaks läbirääkimisi Belgia lammutamise üle.

Pole siiski veel selge, kas N-VA plaanib teha parempopulistlikuks peetava Vlaams Belangiga koostööd. Läbirääkimisi Belgia lammutamise üle ei plaani pidada ka prantsuskeelsed parteid.

Valloonid ja flaamid ei suuda aga juba praegu parlamendis tihti koos töötada. Vastuolude tõttu on riik tihti ilma valitsuseta. Vlaams Belangi populistlik poliitika võib Belgia valitsemise muuta veelgi keerulisemaks.