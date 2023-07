Tartus veesati sajandivanune laev

Pika ajalooga laeva taastamiseks kulus veidi üle aasta ja uueks nimeks sai Arabella I. Muu hulgas uuendati nii kereplaate kui ka laeva salongi.

Nüüd, kui laev hakkab jõel sõitma, on tegemist vanima käigusoleva mootorlaevaga Eestis.

"Me mõtlesime, kas teha mingi suur joonis ette ja selle peale hakata ehitama. Aga isiklik nägemus oli niimoodi, et laev ise määrab, kuidas ta peab välja nägema, et sul on laeva kere kuju, mingid jooned ja need ise määravad, milliseks ta kasvab. Me oleme vaadanud vanemate laevade pilte ja hoidnud joont, et laeva kere ja pealisehitus oleks väärne tema vanusele," rääkis laeva omanik Albert Lass.