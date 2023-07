Nädalavahetus on jahe ja muutliku taevaga

Laupäeva öö on Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma ja tekkida udu. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommik on vähese või vahelduva pilvisusega ning kohati võib hoovihma sadada. Tuul puhub edelast 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on oodata 14 kuni 18 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on äikest. Tuul puhub edelast ja läänest 5 kuni 11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 17 ja 23 kraadi vahele.

Õhtu tuleb põhja pool vähese ja vahelduva pilvisusega, Lõuna-Eestis pilvisema ilmaga. Kohati sajab hoovihma ning võib olla äikest. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Jahedavõitu ja niiske suveilm on ka järgnevail päevil. Taevas on muutlik, sajab hoovihma ning on äikest. Kolmapäeval on oodata pilvisuse mõningast vähenemist, kuid kohati võib siiski hoovihma tulla. Samas päevased temperatuurikeskmised on kergel tõusuteel. Kui pühapäeval on sooja keskmiselt 18, siis esmaspäeval ja teisipäeval 20 ning kolmapäeval 21 kraadi.