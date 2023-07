Ukraina relvajõud: Venemaa tulistas ööpäevas Ukraina pihta 16 raketti

Relvajõudude sõnul on Vene rünnakute tagajärjel saanud kahjustusi teraviljahoidlad Lõuna-Ukrainas, tööstusrajatised, hävitatud ja kahjustatud on enam kui 70 tsiviilelamut ja muud infrastruktuuri.

Raketi- ja õhurünnakute tõenäosus kogu Ukrainas püsib relvajõudude sõnul väga suur.

Sullivan: Ukraina pilootide väljaõpe algab lähinädalatel, sellega tegeletakse pidevalt

Ameerika Ühendriikide presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles Aspeni julgeolekufoorumil, et Ukraina pilootide väljaõpe hävitajatel F-16 algab lähinädalatel, vahendas venekeelne BBC.

Seda protsessi korraldavad riigid, eeskätt Taani, olid varem öelnud, et koolitus algab augustis, kuid Sullivan ei andnud konkreetset kuupäeva.

"Nüüd töötame koos kolleegidega Hollandis, Rumeenias, Taanis, Norras ja teistes riikides, et määrata kohad, eraldada piloodid ja alustada koolitust. Ma ei saa teile täpset kuupäeva öelda, kuid võin teile öelda, et see on nädalate, mitte kuude küsimus," lausus Sullivan.

Vene väed pommitasid seitset asulat Sumõ oblastis

Vene väed tulistasid 21. juulil Sumõ oblastis seitset kogukonda, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon Telegramis, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina tõhustab droonide laskemoona tootmist

Ukraina valitsuskabineti ministrid kiitsid 21. juulil heaks resolutsiooni bürokraatlike protseduuride lihtsustamiseks droonide laskemoona kiiremaks tootmiseks, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: Krimmi sild tuleb neutraliseerida

Aspeni julgeolekufoorumil peetud kõnes teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Krimmi sild on Ukraina jaoks legitiimne sihtmärk ja see tuleb neutraliseerida.

Bulgaaria varustab Ukrainat soomustransportööridega

Bulgaaria parlament nõustus saatma Ukrainale täiendavat sõjalist abi, sealhulgas umbes 100 nõukogudeaegset soomustransportööri.