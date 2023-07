Ukraina võimud: Venemaa rünnakutes hukkus ööpäevaga kaheksa tsiviilisikut

Oluline 22. juulil kell 14.55:

- Bulgaaria saadab Ukrainale sadakond soomukit, varem pole riik Kiievile sõjalist rasketehnikat andnud;

- Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega;

- Sullivan: Ukraina pilootide väljaõpe algab lähinädalatel, sellega tegeletakse pidevalt;

- Vene väed pommitasid seitset asulat Sumõ oblastis;

- Ukraina tõhustab droonide laskemoona tootmist;

- Zelenski: Krimmi sild tuleb neutraliseerida;

- Bulgaaria varustab Ukrainat soomustransportööridega;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Girkini vahistamine võib tekitada võimu vastu viha;

- Kertši sillal taastati liiklus;

- Tinkov nimetas veel kaks Vene miljardäri, kes on sõja vastu;

- Krimmis plahvatas Ukraina droonirünnaku tagajärjel laskemoonaladu.

Vene armee: Lõuna-Ukrainas hukkus Vene sõjakorrespondent

Ukraina Zaporižžja oblastis hukkus Kiievi rünnakus Vene riikliku uudisteagentuuri RIA Novosti sõjakorrespondent, väitis laupäeval Vene armee.

"Ukraina armee kobarmoona rünnakus said neli ajakirjanikku erineva raskusastmega vigastusi," öeldi Vene armee avalduses. "Evakuatsiooni käigus suri RIA Novosti ajakirjanik Rostislav Žuravlev kobarmoona lõhkemisest saadud haavadesse."

Bulgaaria saadab Ukrainale sadakond soomukit

Bulgaaria parlament kiitis reede õhtul heaks valitsuse ettepaneku saata Ukrainale umbes sada soomukit, seni ei ole Sofia Venemaa sissetungi vastu võitlevale Ukrainale sõjalist rasketehnikat saatnud.

Parlamendis toetas Ukrainale soomukite saatmist 148 ja vastu oli 52 saadikut.

"Bulgaarial ei ole seda tehnikat enam vaja, kuid see võib olla Ukrainale tõsiseks toeks võitluses oma iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse säilitamisel," seisab parlamendi otsuses.

Bulgaaria sai Nõukogude Liidus valmistatud soomukid 1980. aastatel.

Bulgaaria senised ajutised valitsused ei toetanud relvatarneid Ukrainale, kuid uus läänemeelne valitsus otsustas seda teha.

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega, hukkus mitu inimest

Relvajõudude sõnul on Vene rünnakute tagajärjel saanud kahjustusi teraviljahoidlad Lõuna-Ukrainas, tööstusrajatised, hävitatud ja kahjustatud on enam kui 70 tsiviilelamut ja muud infrastruktuuri.

AP vahendas, et Donetski oblasti idaosa piirkondlik prokuratuuri teatel tulistasid Vene väed Bahmutist lõuna pool asuvat Niu-Yorki asulat. Venelaste tulistamises hukkus vähemalt neli inimest, sealhulgas abielupaar. Kolm teist Niu-Yorki elanikku viidi haiglasse, kirjutas The Guardian.

Ukraina siseministeerium teatas laupäeva hommikul, et kaks inimest sai surma kui Vene väed tulistasid raketiheitjast Donetski oblastis asuvat Kostiantõnivkat.

Kaks inimest hukkus ka Venemaa piirist umbes 100 kilomeetri kaugusel asuva Tšernihivi linna lähistel, kui Vene tiibraketid hävitasid kohaliku kultuurikeskuse ja kahjustasid kortermaju, teatas piirkondlik sõjaväeadministratsioon laupäeva hommikul.

Raketi- ja õhurünnakute tõenäosus kogu Ukrainas püsib relvajõudude sõnul väga suur.

Sullivan: Ukraina pilootide väljaõpe algab lähinädalatel, sellega tegeletakse pidevalt

Ameerika Ühendriikide presidendi riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles Aspeni julgeolekufoorumil, et Ukraina pilootide väljaõpe hävitajatel F-16 algab lähinädalatel, vahendas venekeelne BBC.

Seda protsessi korraldavad riigid, eeskätt Taani, olid varem öelnud, et koolitus algab augustis, kuid Sullivan ei andnud konkreetset kuupäeva.

"Nüüd töötame koos kolleegidega Hollandis, Rumeenias, Taanis, Norras ja teistes riikides, et määrata kohad, eraldada piloodid ja alustada koolitust. Ma ei saa teile täpset kuupäeva öelda, kuid võin teile öelda, et see on nädalate, mitte kuude küsimus," lausus Sullivan.

Vene väed pommitasid seitset asulat Sumõ oblastis

Vene väed tulistasid 21. juulil Sumõ oblastis seitset kogukonda, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon Telegramis, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina tõhustab droonide laskemoona tootmist

Ukraina valitsuskabineti ministrid kiitsid 21. juulil heaks resolutsiooni bürokraatlike protseduuride lihtsustamiseks droonide laskemoona kiiremaks tootmiseks, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: Krimmi sild tuleb neutraliseerida

Aspeni julgeolekufoorumil peetud kõnes teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Krimmi sild on Ukraina jaoks legitiimne sihtmärk ja see tuleb neutraliseerida.

Bulgaaria varustab Ukrainat soomustransportööridega

Bulgaaria parlament nõustus saatma Ukrainale täiendavat sõjalist abi, sealhulgas umbes 100 nõukogudeaegset soomustransportööri.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 640 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 241 330 (võrdlus eelmise päevaga +640);

- tankid 4140 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 8096 (+16);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4629 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 693 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 448 (+8);

- operatiivtaktikalised droonid 3944 (+11);

- tiibraketid 1298 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7159 (+14);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 691 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Suurbritannia kaitseministeerium: Girkini vahistamine võib tekitada võimu vastu viha

Suurbritannia kaitseministeerium kommenteeris oma igapäevases ülevaates Vene endise luureohvitseri ja sõjablogija Igor Girkin vahistamist äärmusluse eest.

Britid märkisid, et Girkin on pikka aega olnud kriitiline seoses Venemaa kaitseministeeriumi tegutsemisega sõja Ukraina vastu, ent viimastel päevadel muutusid tema kommentaarid aga otseseks kriitikaks Venemaa presidendi Vladimir Putini vastu.

Brittide hinnangul võib Grikini vahistamine ärritada teisi Venemaa sõjablogijaid ja ka sõjaväelasi, kes näevad Girkinis nutikat sõjaväeanalüütikut ja patriooti.

Kertši sillal taastati liiklus

Maanteeliiklus Venemaad Krimmi poolsaarega ühendaval Kertši sillal on nüüd pärast selle lühiajalist peatamist taastunud, teatas ametlik Telegrami kanal, vahendas The Guardian.

Tee sulgemise põhjust seal ei märgitud.

Piirkonna Venemaa kuberner Sergei Aksjonov ütles laupäeval, et Ukraina üritas korraldada Krimmi poolsaarele droonirünnakut.

Tinkov nimetas veel kaks Vene miljardäri, kes on sõja vastu

Paljud Vene miljardärid, sealhulgas võrgustiku Magnit asutaja Sergei Galitski ja EuroChemi asutaja Andrei Melnitšenko, on Ukraina sõja vastu, kuid kardavad avalikult sõna võtta. Seda ütles Doždi eetris ärimees ja endine Tinkoff Banki omanik Oleg Tinkov, vahendas The Moscow Times.

Tinkov ootas, et teised tulevad koos temaga kriitikaga välja, sest eravestlustes olevat nad kõik olnud sõja vastu.

"Ma olin üksi. Ma ei kahetse seda, mul on neist lihtsalt kahju. Nad kõik on argpüksid. Sest loomulikult nad kõik vihkavad Putinit. Muidugi on nad sõja vastu. Kuid nad lihtsalt kardavad, mul on neist kahju," ütles Tinkov.

Miljardär ja suurpankurina tuntud Oleg Tinkov teatas eelmise aasta novemrbis, et on enda Vene kodakondsusest loobunud ning mõistnud hukka Putini fašismi. Tinkov pidi aprillis Venemaa sõja kritiseerimise tõttu oma Vene pangaäri sunni korras maha müüma.

Krimmis plahvatas Ukraina droonirünnaku tagajärjel laskemoonaladu

Ukraina laupäevase droonirünnaku tagajärjel toimus Krimmi keskosas asuvas laskemoonalaos plahvatus, ütles Moskva poolt annekteeritud Krimmi kuberner Sergei Aksjonov, vahendas BNS.

"Vaenlase droonirünnaku tagajärjel plahvatas Krasnogvardeiski rajoonis laskemoonaladu. Esialgsetel andmetel kannatanuid ja purustusi ei ole," kirjutas Aksjonov Telegramis.

Aksjonov lisas, et poolsaarel otsustati peatada rongiliiklus ning evakueerida inimesed plahvatuspaigast viie kilomeetri raadiuses.

"Riskide minimeerimiseks otsustati peatada liiklus Krimmi raudteedel," kirjutas Aksjonov Telegramis.

Võimude teatel peatati kaks rongi, millest üks suundus Moskvast Simferoopolisse ja teine vastassuunas.