Prantsuse diplomaadi sõnul tarnib Hiina Venemaale teatud tüüpi sõjavarustust

"On märke, et nad teevad asju, mida me eelistaks, et nad ei teeks," ütles nõunik Emmanuel Bonne neljapäeval haruldases avalikus sõnavõtus Aspeni julgeolekufoorumil Colorados.

Temalt uuriti, mida ta selle all silmas peab. "Teatud tüüpi sõjavarustust. Nii palju kui me teame, ei tarni nad Venemaale sõjavarustust massilises koguses," vastas ta.

Ühe diplomaatilise allika sõnul viitas nõunik kahese kasutusega tehnoloogiatele, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka militaarotstarbel, ning mittesurmavale abile, näiteks kiivritele ja soomusvestidele.

Lääneriigid on hoiatanud Pekingit Venemaale relvade saatmise eest, kuid samas ka korduvalt rõhutanud, et märke selle tegemise kohta praegu ei ole.

Muret on avaldatud aga selle üle, et Hiina firmad võivad tarnida Venemaale kahese kasutusega tehnoloogiat, mida saab kasutada agressioonis Ukraina vastu.

Peking ütleb, et on konfliktis neutraalne osapool, kuid ei ole Venemaa režiimi liidri Vladimir Putini invasiooni avalikult hukka mõistnud.

"Praegusel momendil, kui vastupealetung on alanud ja kõik on keeruline... on meil kõige enam vaja, et Hiina hoiduks (relvatarnetest)," ütles Bonne.

"Ma tahaks, et Hiina tõestaks end (Ukraina konfliktis) usaldusväärse partnerina," ütles ta, kuid rõhutas, et praegu selle kohta märke ei ole.

Bonne lisas, et ta ei usu, et Hiina diplomaatilisel teel sõjale lahenduse tooks.

"Sõja lõppemiseks on vaja, et Putin taanduks ja Ukraina venelased lahinguväljal sisuliselt alistaks," sõnas ta.

Seejärel on tema sõnul vaja luua kindel läbirääkimiste raamistik, kus osaleks lai hulk partnereid, nagu Hiina ja India, kes saaks tagada kindla rahu.