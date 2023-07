SDE ootab suurettevõtetelt suuremat panust ühiskonda

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles Pärnumaal peetud erakonna volikogul, et rekordkasumitega suurettevõtted peavad ühiskonda rohkem panustama.

Läänemets märkis, et Ülekohtuselt suured kasumid kerkivad kindlasti teemaks riigi eelarvestrateegia koostamisel, kuna olemasolev eelarve ei paku vahendeid ühiskonna jaoks olulisteks tegevusteks - nagu elanikkonnakaitse tugevdamine, kodulähedase hariduse püsimine ja ravijärjekordade lühendamine. Suurfirmade suurem maksustamine ei pruugi olla ainuke lahendus, ütles sotsiaaldemokraatide juht. Lauri Läänemets seletas Tõnu Karjatsele, et jutt käib neist ettevõtteist, kel on kõige suurem mõju majandusele ja elanike käekäigule.