Küsitlused näitavad Hispaania valimistel Rahvapartei võitu

Viimased küsitlused näitavad, et Hispaania üldvalimised võidab tõenäoliselt opositsioonis olev Rahvapartei, aga valitsuse moodustamiseks tuleb neil ilmselt kaasata parempopulistlikuks peetav Vox.

Peaminister Pedro Sancheze Sotsialistliku Töölispartei toetajad kutsuvad üles kindlasti valimistel osalema, et Vox valitsusse ei saaks.

"Ma ütlen teile, mis juhtub. Juhtub see, et Sotsialistlik partei võidab ja Rahvapartei kaotab ja Vox kaotab. Progress võidab ja tagurlikkus kaotab. Nii ta läheb," sõnas Sanchez.

"Muutus tuleb paremuse suunas. Halvemaks ei saa muutuda, sest praegu on meil juba niigi halb. Muutus tuleb paremuse poole, et meil oleks hea valitsus, et meil oleks parem valitsus ja parem poliitika," ütles Rahvapartei juht Alberto Nunez Feijoo.