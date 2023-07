Pühapäeval sajab paljudes kohtades hoovihma

Pühapäeva öö on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, mis on paiguti intensiivne. On äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Pühapäeva hommikul on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab ikka hoovihma ja on äikest. Sadu on paiguti intensiivne ning sekka võib tulla ka rahet. Tuul puhub valdavalt edelast ja läänest 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Termomeeter näitab sooja 16 kuni 21 kraadi.

Õhtul pilvisus viimaks hõreneb ja sajuhood järk-järgult lakkavad. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis. Õhusooja on 16 kuni 21 kraadi.

Uus nädal algab muutliku taeva, hoovihmade ja äikesega. Vaid kolmapäeval on pilvisus veidi hõredam, ent vihmahooge jätkub siiski mitmele poole ka sel päeval. Õhutemperatuur kõigub suuremate muutusteta stabiilselt ikka 20 kraadi ümber.