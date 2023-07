Ukraina ründas nii Moskvat kui Krimmi droonidega

Oluline esmaspäeval, 24. juulil kell 9.28:

- Ukraina droonirünnak tabas Krimmis Džankoi laskemoonaladu;

- Venemaa ründas öösel droonidega Odessat;

- Ukraina ründas taas Moskvat droonidega;

- Zelenski: NATO-Ukraina nõukogu kohtub kolmapäeval;

- Reznikov CNN-le: Ukraina pilootide F-16 õpe algab augustis ning kestab vähemalt pool aastat;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 660 sõdurit ja 17 suurtükisüsteemi.

Maljar: Ukraina väed vabastasid nädalaga kokku 16 ruutkilomeetrit

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Ukraina kaitsejõud edenesid viimase nädala jooksul lõunarindel ja Bahmuti suunal ja vabastasid vastavalt 12 ning neli ruutkilomeetrit. Maljari sõnul jätkuvad võtmelahingud Kliššiivkas, Andriivkas ja Kurdjumivkas.

Ukraina droonirünnak tabas Krimmis Džankoi laskemoonaladu

Krimmi ebaseaduslikud okupatsioonivõimud teatasid esmaspäeva hommikul edukast Ukraina droonirünnakust poolsaarel asuva Džankoi laskemoonalao vastu. Samuti kahjustasid Ukraina droonid Kirovski rajoonis üht elumaja, vahendas kohalik venemeelne uudisteagentuur Kriminform.

Krimmi okupatsiooniadministratsiooni juhi Sergei Aksjonovi sõnul võttis Vene õhutõrje ühes elektroonilise sõjapidamise vahenditega alla 11 Ukraina drooni.

Sotsiaalmeedias levisid videod Ukraina droonirünnaku tekitatud plahvatusest. Sergei Aksjonovi teatel evakueeritakse tabamuse saanud Džankoi laskemoonalao lähedusest kohalikud elanikud.

Additional footage of the explosion in northern Crimea.

Esmaspäeval selgus, et Ukraina tegi droonirünnaku ka Venemaa pealinna Moskva vastu.

Ukraina droonirünnaku tõttu suleti hommikul ajutiselt liiklus ka ebaseaduslikul Krimmi sillal. Sergei Aksjonov teatas edukast Ukraina droonirünnakust Krimmi laskemoonalao vastu ka laupäeval.

Ukraina õhutõrje hävitas Odessa kohal kolm Vene drooni

Öösel hävitas Ukraina õhutõrje Odessa oblastis kolm Shahed drooni. Samas ei suutnud õhutõrje kõiki Vene droone alla tulistada ning üks viljahoidla hävis Venemaa droonirünnakus. Venemaa rünnaku tõttu sai neli inimest viga, teatas Odessa sõjalise administratsiooni juht Serhi Bretšuk.

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkond täpsustas hiljem, et Vene droonid ründasid Doonau jõe suudmes asuvat sadamataristut Ukraina edelaosas.

Venemaa ründas öösel droonidega Odessat

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma hommikuses rindeülevaates, et Venemaa tegi taas droonirünnaku Ukraina vastu. Ukraina õhuvägi teatas varem Vene droonirünnakust Odessa vastu.

Möödunud ööpäeva jooksul kasutasid Vene väed Ukraina vastu 17 tiibraketti ja kaht ballistilist raketti. Peastaabi sõnul on Vene väed suunanud oma põhilised jõud Kupjanski, Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marijinka suundadele ning rasked lahingud jätkuvad.

Ukraina peastaabi sõnul tegid Vene väed edutud pealetungitegevusi Donetski oblastis Torski rajoonis. Samuti tõrjusid Ukraina sõdurid Vene vägede rünnakud Bahmuti lähistel. Avdijivka suunal tõrjuti Vene rünnakud Avdijivka ja Nevelski rajoonis.

Zaporižžja ja Hersoni oblastis koondasid Vene väed oma põhilised jõupingutused Ukraina vägede edasise edasiliikumise takistamisele.

Ukraina ründas taas Moskvat droonidega

Vene Föderatsiooni kaitseministeerium teatas esmaspäeva hommikul droonirünnakust Moskva linna vastu. Venemaa väitel suutsid Vene väed elektroonilise sõjapidamise tehnika abil kaks ründedrooni taevast alla tuua. Venemaa süüdistas droonirünnakus Ukrainat.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul ei tekitanud droonirünnak linnale suurt kahju.

Pildid ja videod droonirünnaku tagajärgedest levisid ka sotsiaalmeedias. Sõjandusanalüütik Rob Lee juhtis sotsiaalmeedias tähelepanu, et üks droon kahjustas hoonet, mis asub ühe Vene kaitseministeeriumi hoone lähistel.

Russian officials say two UAVs targeted Moscow this morning. One apparently damaged a Russian military building on Komsomolsky prospekt, which is near the MoD's NTsUO building.

Zelenski: NATO-Ukraina nõukogu kohtub kolmapäeval

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas pühapäeva õhtul tehtud videopöördumises, et esimene NATO-Ukraina nõukogu kohtumine toimub selle nädala kolmapäeval. Zelenski sõnul tehakse ettevalmistusi, et see kohtumine oleks sisukas. NATO esindaja Oanu Lungescu ütles laupäeval, et nõukogu kohtumisel on kavas arutada olukorda peale Venemaa lahkumist Musta mere viljakokkuleppest.

Ukraina president kinnitas lisaks, et hiljutises Venemaa raketirünnakus Odessa linnale hukkus üks inimene. Volodõmõr Zelenski rõhutas oma pöördumises, et Venemaa rünnak tabas ajaloolist Odessa kesklinna, mis on UNESCO kaitse all. Kokku sai Venemaa rünnakus kahjustada 25 arhitektuurimälestist. Samuti sai Vene rünnakus kahjustada Kreeka konsulaat Odessas. Kolm päeva tagasi sai Venemaa raketirünnakus kahjustada Hiina konsulaat Odessa linnas.

UNESCO mõistis Venemaa rünnaku Odessa ajaloolise vanalinna vastu hukka

ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsioon (UNESCO) mõistis pühapäeval tugevalt hukka korduvad rünnakud kultuuripärandi, sh UNESCO maailmapärandi vastu. UNESCO nõudis Vene Föderatsioonilt Venemaa enda poolt heaks kiidetud kohustuste ja rahvusvahelise õiguse austamist. UNESCO saadab lähipäevil Odessa linna enda esindajad kahjude esialgseks hindamiseks.

Reznikov: Ukraina võidab järgmiseks suveks ja soovib siis NATO-sse

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles intervjuus CNN-le, et Ukraina soovib järgmise NATO tippkohtumise ajaks saada kaitsealliansi liikmeks. "Kes teab, sellest võib saada väga tähtis päev Ukraina jaoks... kuid see on lihtsalt mu prognoos," ütles Resznikov. Ameerika Ühendriigid ja teised

NATO liikmesriigid on varem kinnitanud, et Ukraina ei saa sõja tingimustes Ukrainaga liituda. Ka Ukraina kaitseminister ütles, et Ukraina saab NATO-ga liituda alles peale sõja lõppu viidates alliansi artikkel viiele. Kui Oleksi Reznikovilt küsiti, et kas tema hinnangul saab sõda järgmiseks suveks läbi, siis vastas ta; "Jah. Me võidame selle sõja".

Reznikov CNN-le: Ukraina pilootide F-16 õpe algab augustis

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov sõnas CNN-le antud eksklusiivses intervjuus, et augustis algab F-16 hävituslennukite väljaõpe Ukraina pilootidele. Reznikovi sõnul kestab pilootide väljaõpe minimaalselt kuus kuud ning optimistliku stsenaariumi kohaselt võivad F-16 hävituslennukid jõuda Ukraina kätte järgmiseks kevadeks. Peale pilootide saavad väljaõppe ka lennukite hooldusmeeskonnad. Reznikovi sõnul on F-16 lennukite töös hoidmine tõsine ülesanne. Reznikovi sõnul on lõplik väljaõppekava veel paika panemisel.

ISW: Wagner Valgevenes ei ohusta ei Ukrainat ega Poolat

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Venemaa president Vladimir Putin ja Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka ägendanud oma infooperatsioone lääneriikide vastu. Putin väitis hiljuti, et Ukraina vastupealetung on läbi kukkunud. ISW juhtis tähelepanu hiljutisele Lukašenka ja Putini kohtumisele Kroonlinnas Peterburi lähistel. Tegemist oli sümboolse sammuga, kuna seal toimus kuulus ebaedukas bolševike režiimi vastu suunatud mäss 1921. aastal, mille Nõukogude valitsus tollal maha surus.

Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukašenka liikusid Kroonlinnas ringi koos Peterburi kuberneri Aleksander Beglovi ja Vene kaitseministeri Sergei Šoigu noorema tütre Ksenia Šoiguga. Kuna nii Beglov kui ka Šoigu on hiljuti Moskva vastu mässanud Jevgeni Prigožini isiklikud vaenlased, siis olid need kohtumised sümboolsed. Samuti kohtus Putin tavatult kohalike Vene inimeste, sh lastega. ISW hinnangul näitavad need sammud, et Putin muretseb oma režiimi populaarsuse pärast.

Aljaksandr Lukašenka kinnitas kohtumisel Vladimir Putinile, et hoiab enda territooriumil Wagneri võitlejaid ning kinnitas, et Minsk kontrollib neid. Nii Putin kui ka Lukašenka viitasid, et Wagner asudes Valgevenes võiks kuidagi ohustada lääneriike. ISW pidas seda sihipäraseks infooperatsiooniks, kuna Wagneri üksustel pole raskesõjatehnikat, millega grupeering saaks ohustada Poolat.

Briti kaitseministeerium: lastele õpetatakse droonide käsitlemist eelkõige sõjalise patriotismi kultiveerimiseks

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kirjutas oma hommikuses rindeülevaates kuidas Vene koolilastele õpetatakse sõjaliste droonide käsitlemist. Briti ministeeriumi hinnangul tehakse seda suuresti sõjalise patriotismi kultiveerimiseks, mitte päris oskuste õpetamiseks. Samas näitab selline tegevus brittide hinnangul kuidas sõda Ukrainas on näidanud droonide tähtsust.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 660 sõdurit ja 17 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 242620 (võrdlus eelmise päevaga + 660);

- tankid 4162 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 8118 (+13);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4675 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 697 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 452 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3963 (+5);

- tiibraketid 1307 (+9);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7182 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 698 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.