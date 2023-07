Kambodža peaminister teatas suurest valimisvõidust mittevabadel valimistel

Kambodža peaminister Hun Sen teatas, et riigis toimunud parlamendivalimistel saavutas ülekaaluka võidu tema enda erakond Kambodža Rahvapartei (CPP). Kambodža poliitilist süsteemi on rohkem kui kolmkümmend aastat kontrollinud peaminister Hun Sen. Kriitikute sõnul oli tegu viimaste aastakümnete kõige enam kallutatud valimistega, kuna peamine opositsioonierakond ei osalenud valimistel, vahendas Al Jazeera. Hun Sen nimetas opositsiooni ekstremistideks, kes kukkusid läbi.

Kambodža 16 miljonist elanikust on valimisõigus ligikaudu 9,7 miljonil. Hun Sen ähvardas sotsiaalmeedias, et valijad, kes hävitasid protesti märgiks oma valimissedelid peaks end riigivõimudele üles andma või neid võivad tabada õiguslikud tagajärjed.

Kambodža riiklik valimiskomisjon teatas pühapäeval, et protestihääle andmise tõttu vahistati kaks inimest. Kambodža seadusandlust muudeti hiljuti ning riigis on seetõttu on hääletussedeli rikkumine valimistel ebaseaduslik. Üks kinnipeetud isik joonistas oma valimisedelile suure X tähe ning postitas pildi sedelist sotsiaalmeediasse. Teine vahistatud isik pistis hääletussedeli valimiskasti asemel enda taskusse, et see hiljem ära visata.

Freedom House kohaselt on Kambodžas mittevaba ühiskond, kus on tugevalt piiratud nii poliitilisi vabadusi kui ka kodanikuvabadusi.