Põhja-Korea vahistas enda piiri valvanud sõduri narkosõltuvuse tõttu

Põhja-Korea võimud vahistasid ühe Põhja-Korea põhjapiiri Hiinaga valvanud sõduri, kuna ta kasutas metamfetamiini, kirjutas Raadio Vaba Aasia (RFA) kohalikele allikatele tuginedes.

RFA allikate sõnul tahavad Põhja-Korea võimud piirkonnas ebaseaduslikke tegevusi kontrolli alla saada ning parandada sealse piirkonna sõdurite distsipliini. Vahi alla sattunud sõdur teenis varem raha altkäemaksude näol, mida ta teenis smugeldajatelt, kes importisid ebaseaduslikult kaupu Hiinast. Sedasi teenitud raha võimaldas sõduril maksta narkootikumide eest.

Üks allikas kinnitas RFA-le, et peale altkäemaksude teenis sõdur lisaraha ka inimeste kodude röövimisega. Allikate sõnul on selline väärkäitumine piiril olevate Põhja-Korea sõdurite seas tõusuteel, kuid neid väiteid on raske kinnitada.