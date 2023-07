Merz võttis AfD suhtes veidi leebema hoiaku

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst AfD-ga. Merz vihjas pühapäeval ringhäälingule ZDF, et CDU võib sellest seisukohast loobuda. Merz väitis, et selline muutus toimuks aga ainult kohalikul tasandil.

Merz ütles pühapäeval, et CDU ei tee AfD-ga koostööd Euroopa, liidumaa ja föderaalsel tasandil. "Aga kui AfD võitis linnapea või volikogu esimehe koha, siis need olid demokraatlikud valimised ja me peame sellega leppima. Loomulikult tuleb volikogudes otsida võimalusi, kuidas piirkondades asju koos ajada," ütles Merz.

Saksa meedias tekitas Merzi kommentaar kiiresti poliitilise maavärina. Merzi kritiseerisid ka mõned CDU poliitikud.

CDU liige ja Berliini linnapea Kai Wegner ütles, et" koostööd ei saa teha parteiga, mille ärimudeliks on vihkamine, lõhestamine ja tõrjumine."

Merz kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et CDU ei plaani teha AfD-ga koostööd. "CDU ei tee AfD-ga koostööd isegi omavalitsuste tasandil," kirjutas Merz.

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud tegemast koostööd immigratsioonivastase AfD-ga. Partei on võtnud ka Ukraina toetamise osas kriitilise hoiaku. Seetõttu pole AfD valitsemisse kaasatud. Mõned CDU poliitikud on aga öelnud, et selline AfD vastane hoiak võib muutuda, vahendas Financial Times.

Paremäärmusluses süüdistatud AfD on toetusnumbritelt möödunud Sotsiaaldemokraatlikust Parteist (SPD) ja tõusnud CDU järel teisele kohale. AfD peamiseks tugipunktis on Ida-Saksamaa.

Sakslased võtavad sisserände osas üha karmimat hoiakut. Inimesed on mures ka kõrgete energiakulude pärast. Hiljuti võitis AfD Ida-Saksamaal Sonnenbergis ringkonnavolikogu valimised.

Merzile avaldas toetust ka CDU peasekretär Carsten Linnemann, kes kinnitas, et partei range hoiak AfD suhtes ei muutu. "Kuid oletame, et kohalik volikogu arutab uue lasteaia ehitamist, siis me ei saa selle vastu hääletada ainult seetõttu, et AfD hääletab selle poolt. Me ei tee end paremradikaalidest sõltuvaks," ütles Linnemann.