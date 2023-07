Norra vasakpopulistliku partei juht astus poevarguse tõttu tagasi

Norra vasakpopulistliku partei Rodt juht Bjornar Moxnes astus esmaspäeval tagasi, kuna hiljuti selgus, et ta varastas Oslo lennujaamas asuvast poest Hugo Bossi päikeseprillid.

Moxnes jäi vargusega kaamera ette 16. juunil. Pärast seda võttis ta haiguslehe. Esmaspäeval tunnistas Moxnes päikeseprillide varguse üles, vahendas Politico.

"Paljud inimesed on minu käest uurinud, kuidas ma sain midagi nii rumalat teha. Olen seda endalt ise korduvalt küsinud. Mul polegi adekvaatset selgitust," kirjutas Moxnes sotsiaalmeedias.

Pühapäeval otsustas Rodti juhtkond, et Moxnesi hakkab parteijuhina asendama Marie Sneve Martinussen.

Rodt on revolutsiooniline sotsialistlik erakond ning väidab, et tahab riigis varanduslikku ebavõrdsust vähendada. Partei toetab veel ka plaanimajandust. Rodtil on Norra parlamendis kaheksa kohta.