Teisipäeval võib oodata äikest

Kolmapäeval jääb Eesti madalrõhkkonna lõunaservale. Öösel ja päeva esimeses pooles on taevas laialdaselt pilvi, kohati sajab hoovihma ning võib tulla äikest. Õhtupoolikul laieneb Kesk-Euroopast üle Baltimaade kuivema õhuga kõrgrõhuhari. Pilvisus seega järk-järgult hõreneb ning sajud lakkavad.

Öö vastu teisipäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja võib olla udu. Valdavalt puhub nõrk lõunakaare tuul, mis pärast keskööd saartelt alates kagusse ja itta pöördub. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, rannikul kuni 16 kraadi.

Teisipäeva hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna poolt läheneb sajuala ning kohati tekib udu. Puhub tasane kagu- ja idatuul, Kirde-Eestis lõunatuul. Sooja on oodata 15 kuni 18 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib Lõuna-Eestist üle maa põhja-kirde suunas ning on äikest. Paiguti on sadu intensiivne ja sekka võib tulla rahet. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 22, kuid sajupilvede all võib langeb kuni 14 kraadini.

Õhtul on taevas valdavalt pilves ning paljudes kohtades sajab hoovihma, mis kohati on intensiivne. On ka äikest. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-10 m/s, mis madalrõhulohu üleminekul läänekaarde pöördub. Plusskraade on termomeetril 15 kuni 19.

Järgnevail päevil on Eestis ikka muutliku ja vahelduva pilvisusega ilmad. Samas hoovihma sajab igal päeval. Kui öösel langeb õhutemperatuur 10 kraadi lähedale, veidi soojem on rannikualadel, siis päeval tõuseb stabiilselt 20 kraadi juurde.