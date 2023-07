Iiri Rahvuspartei juht süüdistas partei liikmeid erakonna kulla varguses

Iiri paremradikaalse Rahvuspartei juht Justin Barrett süüdistas kahte oma erakonna liiget partei kulla varguses. Barret pöördus süüdistusega Iiri politsei poole. Irish Times kinnitusel on nüüdseks ligikaudu 400 000 euro väärtuses kulda taas üles leitud. Iiri politsei püüab selgeks teha, et kes on kulla tegelik juriidiline omanik.

Iiri Rahvuspartei juht teatas varem sotsiaalmeedias, et märkimisväärne kogus kulda, mis moodustas erakonna põhilise rahalise reservi, on varastatud. Justin Barretti sõnul oli erakonnal märkimisväärne kogus kulda tagavaraks kui fiat-valuuta peaks kokku kukkuma.

A statement of grave importance by Justin Barrett Ceannaire An Páirtí Náisiúnta. (The National Party) pic.twitter.com/R7tZBdwfo9 — N.P.D.B.S. (@NP_DBS) July 23, 2023

The Irish Times juhtis tähelepanu, et Iiri Rahvuspartei ei esitanud oma 2020. aasta tulude ja kulude ülevaadet, mis on Iiri valimisseaduse rikkumine. Erakond ei deklareerinud annetusi 2021. aastal ning 2020. aastal said nad 2500 eurot ning 2019. aastal 7500 eurot annetustena. Iiri Rahvuspartei ei ole Iiri parlamendis esindatud.