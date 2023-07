Hiina välisministrit pole kuu aega avalikult näha olnud

Hiina Rahvavabariigi välisministrit Qin Gangi pole kuu aega avalikult näha olnud. Qin Gang sai alles märtsis Hiina välisministriks ning Hiina valitsus ei ole tema kadumist ammendavalt selgitanud. Hiina poliitikat uuriv teadur Neil Thomas ütles Financial Timesile, et teiste riikide jaoks pole tegelikult oluline, miks välisminister on kadunud, kuid tema puudumine takistab diplomaatiat Hiinaga. Thomas lisas, et Qin Gangi kuuajane avalikusse eest kadu on väga tavatu.

Qin Gang oli Hiina välisministeeriumi kodulehe kohaselt viimati avalikul kohtumisel 25. juunil. Välisministeerium väitis, et minister Qin ei saanud sel kuul Kagu-Aasia regiooni kohtumisel osaleda tervislike põhjuste tõttu.

Hiina välisministri kadumine juhtus enne oodatud USA presidendi Joe Bideni ja Hiina liidri Xi Jinpingi kohtumist novembris. Välisminister Qin Gang veetis eelmisel kuul kohtumisel Antony Blinkeniga viis ja pool tundi, kui Blinken külastas Hiinat. Pekingi kinnitusel on teised diplomaadid võtnud üle Qini kohustused ning tema eelkäija Wang Yi on jätkuvalt aktiivselt lähinädalatel kohtunud välisdelegatsioonidega. Wang Yi on ka mõjuka Hiina kommunistliku partei poliitbüroo liige.

Hiina ekspert Bonnie Glaser mõttekojast German Marshall Fund kinnitas Financial Timesile, et Hiina välisministri puudumine ei mõjuta tõenäoliselt siiski USA ja Hiina suhteid pikas plaanis, kuna Hiina süsteemis viib välisminister välispoliitikat ellu, mitte ei sea selle sihte. Samas on sellel järelmeid lühiperspektiivis, kuna näiteks USA välisminister Antony Blinken kutsus Qini oma Hiina kohtumise raames vastukohtumisele Washingtoni.

Qin Gang oli enne välisministriks saamist Hiina esindaja Washingtonis aastatel 2021 kuni 2023, mil Hiina ja USA suhted olid erakordselt pingelised. Bideni administratsioon püüdis temaga minimaalselt kontakti hoida, kuna diplomaat ei tundunud USA valitsuse hinnangul olevat huvitatud suhete stabiliseerimisest kahe suurriigi vahel.

Kuigi Qin Gang kutsuti mõnikord Valgesse Majja kohtumistele, ei tekkinud tal allikate sõnul sidemeid USA ministritega ning ta ei suutnud luua kontakte Washingtonis. Ühe asjaga kursis oleva diplomaadi sõnul hoiti Qin Washingtoni poliitikast eemal, kuna USA suursaadik Nick Burns ei saanud samuti Hiinas vajalikke kontakte. Qin Gangi teati ka kui ühte Hiina liidri Xi "hundisõdalastest", kes olid diplomaatidena tuntud pigem järsu sõnakasutuse ja rünnakute poolest. Samas tõi Financial Times esile, et kuigi Qin Gang on Xi Jinpingile lähedal seisev isik, siis läks Peking tihti temast mööda, kui oli vaja USA-ga suhelda.

Kadunud Hiina välisministriga seonduvad asjaolud võivad saada selgemaks teisipäeval, kui toimub Hiina parlamendi istung. Qin Gangi kadumine on tekitanud palju spekulatsioone ning analüütikute hinnangul võivad selle põhjuseks nii tõsised terviseprobleemid kui ka poliitilises hierarhias langemine.