USA kaebas poidest tehtud tara pärast Texase kohtusse

USA justiitsministeerium teatas, et Texase kuberneri Greg Abbotti korraldusel püstitatud poidest tara rikub seadust ning kaebas osariigi kohtusse. Texas paigaldas tara Rio Grande jõele, et takistada migrantide sisenemist USA-sse.

USA justiitsministeerium teatas, et Abbott rikkus jõgede ja sadamate seadust, kui pani poid USA ja Mehhiko piirile ilma föderaalvõimude loata, vahendas The Wall Street Journal.

"See ujuv barjäär ohustab navigatsiooni ja avalikku turvalisust ning tekitab humanitaarprobleeme. Lisaks on see tõke kaasa toonud Mehhiko diplomaatilisi proteste ja võib kahjustada USA välispoliitikat," ütles prokurör Vanita Gupta.

Juuli alguses hakkas Texas ehitama tõket, mis koosneb oranžidest poidest. See oli osa operatsioonist Lone Star, mille raames tahab Abbott kasutada osariigi politseid ja ressursse. Abbott tahab nii võidelda illegaalse sisserände vastu.

Abbott on varem kaitsnud oma tegevust. Vabariiklasest kuberner väidab, et Bideni administratsioon ei jätnud talle muud võimalust ja seetõttu pidi ta ehitama poidest tara.

Valge Maja pressiesindaja Abdullah Hasan kaitses Bideni administratsiooni piiripoliitikat ja ütles, et ebaseaduslik piiriületamine on praegu viimase kahe aasta madalaimal tasemele. "Kui Abbott soovib piiriturvalisust parandada, siis peaks ta kutsuma kongressi vabariiklasi üles, et nad suurendaksid sisejulgeolekuministeeriumi rahastamist," ütles Hasan.

Abbott on Lone Stari operatsiooni raames saatnud piirile tuhandeid korrakaitsjaid. Texas on programmile kulutanud miljardeid dollareid.