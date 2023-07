FT: Hiina Kambodža merebaas võtab ilmet

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina teeb Kambodža mereväebaasi ehitamisel edusamme. Satelliidipildid näitavad, et Hiina ehitab peagi valmis sadamasilla, mis suudab vastu võtta lennukikandja.

USA firma BlackSky tehtud satelliidipildid näitavad, et Kambodžas asuva Reami mereväebaasi sadamasild on oma suuruse ja kuju poolest sarnane sillaga, mida Hiina merevägi kasutab oma ainsas ülemerebaasis Djiboutis, vahendas Financial Times.

Pentagon eeldab, et Hiina merevägi üritab Kambodžas kanda kinnitada. Peking ja Kambodža eitavad, et rajatist hakkab kasutama Hiina armee. Hiinal on suurem merevägi kui USA-l, Pekingil puudub aga rahvusvaheline baaside võrgustik. Juurdepääs Tai lahe lähedal asuvale baasile annaks Hiina mereväele strateegilise eelise.

"USA valitsuses arutletakse selle üle, mida täpselt Hiina selle baasiga teeb ja miks see oleks parem baas, kui need, mis asuvad Lõuna-Hiina merel. Kui USA ja Hiina läheksid sõtta, saaks USA lihtsalt pommitada Lõuna-Hiina mere baase. Aga selle baasi puhul pommitaksime Kambodža territooriumi," ütles üks endine USA luureametnik.

Endine USA Luure Keskagentuuri (CIA) Hiina ekspert Dennis Wilder ütles, et Reami baasil oleks suur strateegiline väärtus, kui pinged Lõuna-Hiina merel kasvaksid üle sõjaliseks vastasseisuks.

Märtsis pidasid Hiina ja Kambodža ka oma esimese mereväeõppuse Kambodža territoriaalvetes.

"Mereväebaas Kambodžas suurendab Hiina piirkondlikku mõju Kagu-Aasias, mis viitab sellele, et arengumaad on muutumas USA ja Hiina sõjalise konkurentsi väljakuks. Järgmised piirkonnad võivad olla Aafrika ja Lõuna-Ameerika," ütles Georgetowni ülikooli Hiina ekspert Evan Medeiros.