Türkmenistani võimud üritavad varjata rahvastiku kiiret kahanemist

Raadio Vaba Euroopa veebileht Rferl kirjutab, et türkmeenid süüdistavad valitsust rahvastiku vähenemise varjamises. Võimud väidavad, et riigis elab üle seitsme miljoni inimese, allikate teatel elab riigis aga umbes 2,8 miljonit inimest.

2022. aastal võimude poolt läbi viidud rahvaloendus näitas, et Türkmenistanis elab veidi üle seitsme miljoni inimese. Kesk-Aasia riiki räsivad aga vaesus ja korruptsioon. Türkmenistani valitsusele lähedal seisvad allikad ütlesid Rferl-ile, et enne 2022. aasta rahvaloendust läbi viidud küsitlused näitasid, et tegelik rahvaarv jääb alla 2,8 miljoni.

Ühe allika teatel mõtlesid võimud ametlikud andmed lihtsalt välja. Allikas väitis, et Türkmenistani president Serdar Berdõmuhhamedov on tegelikust olukorrast teadlik.

Loendusel arvestatakse ainult riigis elavaid või ajutiselt teises riigis elavaid kodanikke. Mitmed välismaal elavad türkmeenid ütlesid Rferl-ile, et rahvaloendust läbi viinud ametnikud tegelesid andmete võltsimisega. Nende hulgas on isa ja poeg, kes kolisid Venemaale 2019. aastal ning on saanud ka Vene kodakondsuse. Nad ei plaanigi Türkmenistani tagasi kolida.

Türkmenistani võimud pole kunagi ametlikult tunnistanud, et riigis on rahvaarv vähenenud.

"On palju ametlikke näitajaid, mis tõestavad kaudselt, et elanikkond on viimaste aastate jooksul vähenenud. Praegu lõpetab igal aastal kooli umbes 80 000 õpilast, 2009. aastal aga 115 000 õpilast," ütles välismaal elav Türkmenistani poliitikaanalüütik Serdar Aitakov.

"2019. aastal läbi viidud uuring, mis vaatles ajavahemikku 2008-2018, näitas, et riigist lahkus ligi kaks miljonit inimest," ütlesid allikad.

2022. aasta rahvaloenduse eel takistasid Türkmenistani võimud inimestel riigist lahkumist. Välismaal töötavad türkmeenid, kes läksid kodumaale passi uuendama või perekonda külastama, ei saanud võõrriiki enam tööle tagasi minna, vahendas Rferl.