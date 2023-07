Ilm püsib hoovihmadega

Kolmapäeva öö on Eestis laialdaselt pilves, kuid kohati saab ka selgemat taevast näha. Öö hakul sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Pärast keskööd sajuhood hõrenevad ning paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 10 kuni 16 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ning paiguti sajab hoovihma ja on udu. Puhub tasane läänekaare tuul ning sooja on oodata 15 kuni 18 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22, sajupilve all võib langeda 14 kraadini.

Õhtul lõuna poolt alates taevas selgineb, kuid kohati sajab ikka hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning termomeetrinäit jääb 16 ja 20 kraadi vahele.

Järgnevatel päevadel püsib Eesti kohal vähene ja vahelduv pilvisus. Laupäevani sajab ikka kohati hoovihma, pühapäev tõotab juba olulise sajuta tulla. Kui öine õhutemperatuur püsib stabiilselt 10 kraadi juures, siis päevased keskmised on viimaks tõusuteel. Neljapäeval, reedel on sooja 20 kraadi ringis, laupäeval keskmiselt 23 ning pühapäeval 25 kraadi.