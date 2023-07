Oluline kolmapäeval, 26. juulil kell 9.07:

- Briti luure: Vene Musta mere laevastik valmistub Ukraina blokaadiks;

- Lääneriigid püüavad F-16 lennukite väljaõppeprogrammi paika panna;

- Vene droonid tabasid Harkivi oblastis tööstuspiirkonda;

- ÜRO: Venemaa väited Olenivka rünnaku kohta ei pea paika;

- USA luure: Shahedide tootmine Venemaal mõjutab Ukraina sõda negatiivselt;

- Briti välisminister: Venemaa võib rünnata Mustal merel tsiviillaevu;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit, kolm tanki ja 22 suurtükisüsteemi.

Briti luure: Vene Musta mere laevastik valmistub Ukraina blokaadiks

Ühendkuningriigi kaitseministeerium kirjutas oma hommikuses rindeülevaates Venemaa Musta mere laevastiku sõjalaevade hoiaku muutumisest. Näiteks on Vene korvett Sergei Kotov viidud Musta mere lõunaossa ning laev patrullib mereteedel, mis ühendavad Bosporuse väina Odessa sadamaga.

Brittide hinnangul on väga tõenäoline, et Sergei Kotov on osa suuremast lahinggrupist, mille eesmärgiks on tõkestada tsiviillaevade jõudmine Ukrainasse. Peale Venemaa lahkumist Musta mere viljaleppest on vägivallapotentsiaal Mustal merel kasvanud.

Lääneriigid püüavad F-16 lennukite väljaõppeprogrammi paika panna

Taani ja Hollandi juhitud 11 riigist koosnev koalitsioon pole veel pannud paika F-16 hävituslennukite väljaõppeprogrammi, kirjutas Politico. Ühe ettepaneku kohaselt saadetakse Ukraina piloodid Ameerika Ühendriikidesse, kus nende väljaõpet korraldaks Arizona osariigi Rahvuskaart. Sealne üksus tegeleb juba praegu välisriikide pilootidele piloodiõppe korraldamisega. Samas ei ole see plaan saanud laialdast toetust. Teine variant on õpetada ukrainlasi USA pilootide abil Euroopas.

Kahe USA valitsusametniku sõnul ei ole võimalike plaanide osas lõplikke otsuseid veel tehtud. Siiski on F-16 koalitsioon mõned ettevalmistavad sammud juba tehtud. Näiteks palkas USA kaitsetööstuse sektori ettevõte Draken International erus olevaid sõjalennukite piloote, kes saaksid osaleda väljaõppes. Nende väljaõpe toimuks Rumeeniasse rajatud väljaõppekeskuses. Euroopa ametnike sõnul rajatakse teine väljaõppekeskus Taani.

Euroopa riigid loodavad, et F-16 lennukite õpe algab sel suvel. Samal ajal õpetab Ühendkuningriik ukrainlastele baastasemel lennuoskuseid ja pakub keeleõpet. Samas ei ole veel paika pandud, et millised riigid ja millal annavad ukrainlastele F-16 hävituslennukeid. Ametlikult ei saa väljaõpe enne alata kuniks USA välisministeerium pole kiitnud heaks väljaõppekäsiraamatute ja lennusimulaatorite kasutamise, kuna need langevad ekspordikontrolli reeglite alla.

Ühe USA valitsusametniku hinnangul õpetatakse mõned Ukraina piloodid välja juba selle aasta lõpuks, kuid F-16 lennukid jõuavad Ukrainasse realistlikult alles järgmiselt kevadel.

Vene droonid tabasid Harkivi oblastis tööstuspiirkonda

Harkivi oblasti Pervomaiskõi linnapea Mõkola Bakšeev teatas, et öösel ründasid Vene väed linna tööstuspiirkonda Shahed droonidega. Rünnaku tõttu puhkes piirkonnas tulekahju, kuid kannatada saanutest teated puuduvad.

ÜRO: Venemaa väited Olenivka rünnaku kohta ei pea paika

ÜRO inimõiguste volinik Volker Turk ütles teisipäeval, et eelmise aasta suvel Donetski oblastis Olenivkas hukkunud 50 Ukraina sõjavangi ei hukkunud nõnda nagu Venemaa väidab. Turki sõnul väärivad hukkunute lähedased tõde, vahendas Reuters. ÜRO jõudis nendele järeldustele peale juurdlust, mille käigus intervjueeriti ka rünnaku üle elanud sõjavange.

Vene kaitseministeerium väitis tollal, et ukrainlased ise ründasid HIMARS-i rakettidega enda kaasmaalasi. Ukraina on neid väiteid eitanud ning väitnud, et Venemaa korraldas Olenivkas ise plahvatuse peitmaks ukrainlastest sõjavangide kehva kohtlemist.

Hukkunud Ukraina sõdurite mälestussein Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/Roman PILIPEY/AFP

USA luure: Shahedide tootmine Venemaal mõjutab Ukraina sõda negatiivselt

USA luure hinnangul mõjutaks võimalik Venemaa pinnale rajatav Shahed droonitehas sõda Ukraina jaoks negatiivselt, vahendas CNN. Juhul kui uus tehas saab valmis, siis suudab Venemaa toota suurusjärkude võrra rohkem droone, millega Ukrainat rünnata.

USA: Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö süveneb

USA välisministeeriumi esindaja Vedant Patel ütles briifil ajakirjanikele, et Iraan on jätkuvalt Venemaa põhiline sõjaline toetaja. Venemaa on Iraanilt saanud nii sadu ründedroone kui ka tehnikat uute droonide tootmiseks. Pateli sõnul on Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö süvenemas.

Briti minister: Venemaa võib rünnata Mustal merel tsiviillaevu

Briti välisminister James Cleverly ütles, et Venemaa võib pärast viljaalgatuse läbikukkumist rünnata Mustal merel tsiviillaevu. Cleverly hinnangul võib Moskva korraldada terrorirünnakuid seoses oma kampaaniaga hävitada Ukraina toiduainete eksport.

Venemaa teatas kuu keskel, et astub teraviljaleppest välja. Lisaks hoiatasid nad, et peavad Ukraina sadamatesse suunduvaid laevu edaspidi võimalikeks sõjalise otstarbega lasti vedajaiks.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit, kolm tanki ja 22 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 243680 (võrdlus eelmise päevaga + 460);

- tankid 4177 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 8136 (+5);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+1);

- suurtükisüsteemid 4727 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 698 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 457 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 3993 (+16);

- tiibraketid 1307 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7211 (+17);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 708 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.