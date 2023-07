Moldova käskis Venemaal vähendada oma diplomaatide arvu saatkonnas

"Leppisime kokku vajaduses piirata Venemaalt pärit akrediteeritud diplomaatide arvu, nii et Moldova Vabariiki destabiliseerida üritavaid inimesi jääks vähemaks," ütles Moldova välisminister Nicu Popescu kolmapäeval kabinetinõupidamisel. Ta lisas, et Vene saatkonda on otsusest juba teavitatud.

"Palju aastaid oleme olnud Venemaa vaenuliku tegevuse ja poliitika objektiks. Paljuski tehti seda saatkonna kaudu," ütles välisminister.

"Diplomaatiliste teenistuste tegevus peaksid olema suunatud heade suhete edendamisele, aga kui nende sihiks on destabiliseerimine ja see pole seotud diplomaatiaga, siis on seda keeruline teha," tõdes Popescu.

Moldova ja Venemaa suhted on jõudnud uude madalseisu, kuna Euroopa-meelne president Maia Sandu on püüdnud oma riiki Vene mõjusfäärist välja tuua ning mõistis karmilt hukka Moskva sissetungi naaberriiki Ukrainasse.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles kolmapäeval, et Moldova otsus "ei jää vastuseta", nimetades seda "järjekordseks sammuks riikide kahepoolsete suhete hävitamisel".

Kommenteerides teadet luuramisvahendite kohta saatkonna katusel, ütles Zahharova: "Süüdistus spioneerimistegevuses Vene Chisinaus asuva saatkonna töötajate poolt on alusetu. See on fantaasia, millel pole tegelikkusega mingit pistmist."

Popescu viitas oma sõnavõtus The Insideri ja telekanali Jurnal TV meediakajastele Vene saatkonna katusele paigaldatud seadmete kohta, mida võidakse kasutada luuramiseks.

Aruandes öeldakse, et saatkonnale ja naaberelamule, mida kasutavad Vene diplomaadid ja tehnilised töötajad, on paigaldatud 28 satelliitantenni, masti ning saate- ja vastuvõtuseadet.