WSJ: kliimamuutused ohustavad üha tõsisemalt Vahemere põllumajandussektorit

Meretaseme tõus, põud ja kuumalained häirivad üha rohkem toidutootmist Vahemere piirkonnas. Kõrvetav kuumus teeb laastamistööd Hispaania istandustes ja Alžeeria nisupõldudel.

Kuumalaine mõjutab tootmist ka muudel viisidel. Lehmad annavad vähem piima, Itaalias aga vähenes mee tootmine eelmise aastaga võrreldes 70 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Kliimamuutused on Vahemere piirkonnas kiiremad kui mujal. Vahemere piirkonnas on kliima 1,5 kraadi soojem kui enne 19. sajandi tööstuslikku pööret.

Hispaania Ebro jõe deltas asuvad riisipõllud on jäänud alasi ja haamri vahele. Põldusid ohustab nii meretaseme tõus kui ka põud. Merevesi tungib üha rohkem sisemaale. Ebro jões pole aga piisavalt vett, et soolane vesi põldudelt välja ajada. Pikaajalise põua tõttu oli jõgi sel aastal nii kuiv, et üle pika aja katkes delta veega varustamine. Põllumehed teatasid, et tänavune saak tuleb palju väiksem kui mullu. Lühiajaliselt aitaks probleemi lahendada veetaristu uuendamine, kuid see ei lahenda probleemi kõikjal.

"Mõnes piirkonnas pole enam riisi kasvatamine mõistlik. Sa võid mingil määral võidelda, kuid kohanemisel on piir, ühel hetkel ei saa te enam kohaneda," ütles Barcelonas asuva uurimiskeskuse Eurecat juht Carles Ibanez Marti.

Hispaanias asuva toiduuuringute ja tehnoloogia instituudi IRTA teadlased aitavad nüüd põllumeestel kliimamuutustega kohaneda. Nad uurivad erinevaid võimalusi, kuidas põllumehed saaksid Ebro deltas tegevust jätkata. IRTA arendab vesiviljeluse tehnoloogiat. See on kalade, karpide, vähkide ja veetaimede kasvatus.

"Arendame tehnoloogiat, et vajadusel saaksime selle hõlpsalt üle anda. Meil peavad olema andmed tootmistsüklite kohta, et näidata põllumeestele, et see on usaldusväärne. Vastasel juhul nad lahkuvad siit. See, mis siin toimub, toimub tõenäoliselt ka teistes Vahemere deltades," ütles IRTA vesiviljeluse uurimise juht Enric Gisbert.

IRTA on välja arendanud ka uue õunaliigi, mis suudab taluda kõrgemaid temperatuure. Sarnaseid uuringuid tehakse ka teistes riikides. Iisraelis arendasid teadlased hiljuti välja uue tomatite sordi, mis suudab paremini toime tulla põuaga.

Põud avaldab mõju Vahemere vaesemale lõunaosale. Põhja-Aafrikas paiknevad riigid peavad rohkem importima nisu, tomateid ja muid köögivilju.

"Vett pole. Me ei saa tööd teha," ütles Alžeerias tegutsev farmer Mohammed Bahout.

Euroopas asuvad piirkonnad üritavad aga muutuvat kliimat ka ära kasutada. Lõuna-Itaalias kasvatavad põllumehed nüüd üha rohkem troopilisi vilju, nagu mangod, banaanid ja avokaadod. Põhja-Itaalia farmereid kasvatavad rohkem tomateid ja oliive.