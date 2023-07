Ilm läheb selgemaks

Neljapäeval on ilm peamiselt kuiv ja sooja on 20 kraadi ümber.

Neljapäeva öösel on pilvi vähe ja ilm sajuta. Kohati tekib udu. Läänekaare tuulel on kiirust 2 kuni 7, põhjarannikul puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Hommikul on vaid õhukest kõrget pilvevinet ja sellest sadu ei tule. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Päeval vaheldub päike pilverünkadega. Kohati sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis nii päikest kui ka pilverünki ja üksikuid vihmahooge, ida pool on taevas hallim, aga ilm on sajuta. Tuul sisemaal vaibub, rannikul puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.

Reede öö on mandril veel selgem ja sajuta. Õhk jahtub sisemaal paar-kolm kraadi alla 10 kraadi piiri. Saartel võib kerget vihma sadada. Päeval on sajuhooge laialdasemalt ja suurema tõenäosusega Lääne-Eestis. Õhusoe kerkib 20 ümbrusse.

Nädalavahetusel on hoovihmad ja äike on ka võimalik. Aga sooja tuleb pisut juurde – öösiti on temperatuur 10 piirist pisut kõrgem ja päeval kerkib 20 kuni 25 kraadini.

Uus nädal kipub vihma lisaks tooma.