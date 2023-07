USA ametnikud ütlesid ajalehele The New York Times, et Ukraina saatis riigi lõunaossa rohkem vägesid. Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Ukraina väed alustasid kolmapäeval Zaporižžja oblastis suuremat vastupealetungi ja võisid läbi murda Vene kaitseliinidest, mis asuvad Orihhivist lõuna pool.

Oluline neljapäeval, 27. juulil kell 15.22:

- Allikad: Ukraina väed alustasid riigi lõunaosas rünnakute uut faasi;

- Biden käskis anda tõendid Venemaa sõjakuritegude kohta Haagi kohtule;

- Venemaa võib kasutada Myanmarist pärit laskemoona;

- Zelenski tänas õhutõrjet Vene rakettide allatulistamise eest.

Ukraina parlament pikendas sõjaseadust novembrini

Ukraina ülemraada otsustas pikendada riigis sõjaseaduse kehtivust veel 90 päeva. Sõjaseadus kehtestati kohe peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi 2022. aasta veebruaris ning seda on sestsaadik pikendatud.

USA kaitseminister: Ukraina vastupealetung edeneb

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles, et Ukrainal on "hulk valikuvõimalusi", sest Kiiev suunab käimasolevale Venemaa-vastasele vastupealetungile üha rohkem jõude.

CNN-i teatel ei kommenteerinud Austin vastupealetungi käiku ega esitanud lahinguvälja konkreetseid üksikasju, kuid ütles, et Ukraina "hoiab elavjõudu ja varustust ka siis, kui nende vägi läbib sihilikult miinivälju ja muid takistusi".

"Neil on veel mitmeid variante ja võime eeldada, et nad jätkavad surve avaldamist," ütles Austin pressikonverentsil Paapua Uus-Guineas.

"Ukraina on hästi valmistunud ja treeninud, et edu saavutada. Nad võitlesid kõvasti, tegid omale teed läbi miiniväljade ja muude takistuste, neil on veel palju lahingujõudu," lisas Austin.

Mõne aja eest teatas Pentagon, et Ukraina on haaranud lahinguväljal algatuse. Samuti kinnitas USA, et jätkab Ukrainale vaenlase heidutamiseks vajaliku abi andmist.

Bloombergi andmetel läks Ukraina rünnakule lõunas. Väljaanne teatab, et ulatuslik operatsioon toimub Zaporižžja lääneosas.

Allikad: Ukraina väed alustasid riigi lõunaosas rünnakute uut faasi

USA ametnikud ütlesid ajalehele The New York Times, et Ukraina saatis riigi lõunaossa rohkem vägesid. See on märk sellest, et ukrainlased tuvastasid Venemaa kaitseliinide võimalikud nõrkused ning proovivad seda nüüd ära kasutada, vahendas CNN.

The New York Times kirjutab, et Kiiev teavitas vastupealetungi uuest faasist ka Washingtoni. Ukraina väed üritavad läbi miiniväljade edasi liikuda Tokmaki linna suunas. Kui see õnnestub, siis üritavad ukrainlased edasi liikuda Melitopoli suunas, vahendas Ukrainska Pravda.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Ukraina väed alustasid kolmapäeval Zaporižžja oblastis suuremat vastupealetungi ja võisid läbi murda Vene kaitseliinidest, mis asuvad Orihhivist lõuna pool.

Vene allikad väitsid, et Ukraina väed alustasid intensiivset rünnakut Robotõne suunas. See asula asub Orihhivist umbes 10 kilomeetrit lõuna pool.

Venemaa ründas taas Odessa oblasti sadamataristut, üks inimene hukkus

kraina lõunapiirkondades kaikus ööl vastu neljapäeva taas õhuhäire, mis hoiatas Venemaa raketi- ja droonirünnakute eest. Vaenlane tabas raketiga odessa oblasti sadamataristut, teatas Ukraina Lõuna väejuhatus.

"Raketid Kalibr tulistati välja Mustal merel asuvalt allveelaevalt kriitiliselt madalal kõrgusel, mistõttu neid oli raske tuvastada. Ühe sadama administratiivhoonet tabanud raketilöögi tõttu hukkus tsiviiltöötaja. Viga said ühe kaubaterminali tootmisseadmed," seisab teadaandes.

Ukraina sõjaväelased ja Saksamaal toodetud Gepardi õhutõrjesüsteem Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEI SUPINSKY

FSB väitel saatis Venemaa tagasi lõhkeainejälgedega kaubalaeva

Vene julgeolekuteenistus FSB väitis neljapäeval, et nad olevat leidnud lõhkeaine jälgi Doni-äärse Rostovi sadamasse teel olnud kaubalaevast.

FSB ütles avalduses, et Türgist tulnud laev oli varem käinud Ukraina Reni sadamas ning saadeti nüüd Vene territoriaalvetest tagasi.

Zelenski külastas Kagu-Ukrainas asuvat Dnipro linna

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas Kagu-Ukrainas asuvat Dnipro linna ja kohtus seal kõrgemate sõjaväelastega. Zelenski ütles et arutas sõjaväejuhtidega olukorda rindel, laskemoona tarnimist ning õhutõrje tugevdamist, vahendas The Guardian.

Putin väitis, et annab kuuele Aafrika riigile tasuta vilja

Vene režiimi juht Vladimir Putin väitis neljapäeval, et saadab lähikuude jooksul kuuele Aafrika riigile kuni 50 000 tonni tasuta vilja.

"Eelolevatel kuudel suudame tagada 25 000-50 000 tonni tasuta vilja Burkina Fasole, Zimbabwele, Malile, Somaaliale, Kesk-Aafrika Vabariigile ja Eritreale," väitis Putin.

Venemaa peatas hiljuti osalemise Musta mere viljaleppes.

Biden käskis anda tõendid Venemaa sõjakuritegude kohta Haagi kohtule

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA president Joe Biden andis salaja korralduse, et tõendid Venemaa sissetungijate poolt Ukrainas toime pandud sõjakuritegude kohta edastataks Haagi Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule.

New York Times viitas asjaga kursis olevatele allikatele, kelle hinnangul on see näitaja tõsisest muutusest USA poliitikas.

Ametnikud märkisid, et Pentagon on varem sellele vastu seisnud, kuna kartis luua pretsedenti, mis lubaks USA sõjaväelasi süüdistada.

Venemaa võib kasutada Myanmarist pärit laskemoona

Venemaa, mis on Ukrainas käimasoleva sõja tõttu rahvusvahelises isolatsioonis ja laskemoonapuuduses, on hakanud nähtavasti kasutama Myanmaris valmistatud laskemoona, teatas kolmapäeval ukrainlaste uudisteagentuur UNIAN.

Venemaa arsenali on hiljuti muu hulgas ilmunud Myanmari 120-mm mürsud. Samal ajal pole olnud teateid laskemoona tarnimisest Myanmarist Venemaale.

Kanali Ukraine Weapons Tracker andmetel tuvastati mürsud Myanmarist pärit relvadele iseloomulike tunnuste järgi.

Samas märgivad asjatundjad, et suurem osa märgistustest on tahtlikult eemaldatud ja üle värvitud, et tuvastamist võimalikult keeruliseks muuta.

UNIAN tõi sellega seoses välja, et pärast 2021. aasta sõjaväelist riigipööret valitseb Myanmari hunta, mis on samuti sattunud rahvusvahelisse isolatsiooni.

Ukraina sõjaväelased Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/3RD ASSAULT BRIGADE / UKRAINIAN

Zelenski tänas õhutõrjet Vene rakettide allatulistamise eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas oma igaõhtuses pöördumises õhutõrjet enamiku Vene okupantide rakettide allatulistamise eest viimases rünnakulaines.

Ukraina õhujõud teatasid kolmapäeval, et hävitasid 36 tiibraketti, mille Venemaa tulistas riigi pihta viimase rünnakulaine ajal.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 590 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 244 270 (võrdlus eelmise päevaga + 590);

- tankid 4186 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 8147 (+11);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4745 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 698 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 457 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 3996 (+3);

- tiibraketid 1347 (+40);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7229 (+18);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 708 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.